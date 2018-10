Paura a Catania per la forte scossa di terremoto | danni e gente in strada

Terremoto in Sicilia : 4 scosse del 4.8 avvertita tra Catania - Messina e Ragusa. Danni e Paura - notte in strada : Messina Forte scossa del 4.8 confermata dall'Ingv nel Catanese e avvertita tra Messina e Ragusa bella notte. L'allarma si diffonde via social e notte in strada per migoiaia di Siciliani....