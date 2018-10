Papa Bergoglio contro i populismi | Vedono nello straniero un nemico

Papa Francesco - un uomo di parola : il film di Wim Wenders spiega perché Bergoglio a molti non piace : Il film di Wim Wenders su Papa Francesco, che sarà proiettato nelle sale italiane questa settimana, è perfetto come la pennellata di un disegno giapponese. Novanta minuti che portano lo spettatore a stare faccia a faccia con il pontefice, impegnato a rimescolare profondamente le carte nella Chiesa cattolica. Perfetto perché partecipando al lungo colloquio con Jorge Mario Bergoglio, arrivato sul trono di Pietro dalla “fine del mondo”, lo ...

Bergoglio sull'accordo per i vescovi cinesi : "Li nomina il Papa" : ... 'Un aneddoto semplice e un dato storico: quando c'è stato quel famoso comunicato di un ex nunzio apostolico, gli episcopati del mondo mi hanno scritto dicendomi che si sentivano vicini e pregavano ...

"Papa Francesco? Uomo di parola e di grande umorismo". Wenders e il suo docu-film su Bergoglio : Come sarebbe visto Jorge Mario Bergoglio in veste di leader politico di una grande potenza dalla prospettiva di Wim Wenders? "Come leader politico - per definizione soggetto a compromessi - non potrebbe mai e poi mai esprimere tanta radicalità sui grandi temi sociali del nostro tempo, non potrebbe mai, come ha fatto, condannare senza appello lo sfruttamento dell'Uomo sull'Uomo e il commercio delle armi. L'autorità spirituale ...

Wim Wenders : "Il Papa? Uomo senza paura". Il regista presenta il documentario su Bergoglio : "Dove sta la spiritualità di Papa Bergoglio? È vero ne parla poco, si sofferma su cose più umane come la solidarietà, l'ecologia, ma la sua spiritualità sta nel fatto che non ha mai paura. Lì capisci che dietro questa figura c'è un fondamento, una forte base". Così oggi a Roma Wim Wenders per presentare 'Papa Francesco. Uomo di parola', il documentario dedicato a Papa Bergoglio già ...

Papa Francesco in Lituania/ Diretta streaming video : Bergoglio da Vilnius - "Sicurezza? Ospitare le differenze" : Papa Francesco nei Paesi Baltici: viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia. Diretta streaming video e ultime notizie: il programma, le tappe e l'abbraccio alla Chiesa perseguitata

Papa Francesco nei Paesi Baltici/ Diretta streaming video : Bergoglio abbraccia Lituania - Lettonia ed Estonia : Papa Francesco nei Paesi Baltici: viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia. Diretta streaming video e ultime notizie: il programma, le tappe e l'abbraccio alla Chiesa perseguitata

Bono incontra il Papa : "abusi - dolore su viso di Francesco"/ Leader U2 elogia Bergoglio contro capitalismo : Leader U2 Bono incontra Papa Francesco: 'abbiamo parlato di abusi, ho visto il dolore sul viso del Santo Padre'. L'udienza sul tema dell'educazione.

VIGANÒ - Papa FRANCESCO : "CONTRO SCANDALI LA VERITÀ È MITE"/ NYT attacca Bergoglio sul caso Davies : Carlo Maria VIGANÒ, nuove accuse a PAPA FRANCESCO dopo dossier pedofilia: "mente sul caso Kim Davies". Dura replica del Vaticano con Lombardi e Rosica: "ecco come è andata veramente"

Vaticano - Papa Francesco attaccato ancora da Viganò : “Bergoglio non dice la verità” : L'ex nunzio apostolico a Washington, Carlo Maria Viganò, torna ad attaccare Papa Francesco. Lo fa tirando in ballo la vicenda di Kim Davis, una funzionaria anti gay che nel 2015 venne condannata per obiezione di coscienza e che poco dopo ebbe un colloquio privato con Bergoglio: "Il Vaticano mentì".Continua a leggere

Pedofilia - Viganò contro BergoglioCom'è nata la lettera-siluro al Papa : La vicenda della lettera scritta al Papa dall'arcivescovo Carlo Maria Viganò per denunciare la copertura Vaticana sulla Pedofilia in America, è rimbalzata prontamente negli Usa e il New York Times gli dedica grande attenzione Segui su affaritaliani.it

PEDOFILIA - PROCURATORE PENNSYLVANIA "VATICANO SAPEVA - Papa NON SO"/ Bergoglio : "Amareggiato" : PEDOFILIA in PENNSYLVANIA, PROCURATORE Shapiro: "il Vaticano SAPEVA, PAPA Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"