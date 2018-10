Paola Di Benedetto su tutte le furie | ecco la verità su Francesco Monte

Grande fratello vip - la rivelazione di Francesco Monte : ecco perché ho lasciato Paola Di Benedetto : Francesco Monte , ufficialmente single, e molto vicino a Giulia Salemi all'interno della casa del Grande fratello Vip, ha rivelato i segreti della sua relazione con Paola Di Benedetto . In particolare ...

Grande Fratello Vip – Francesco Monte si avvicina a Giulia e spiega la rottura con Paola Di Benedetto : “ecco perchè è finita” : Francesco Monte al Grande Fratello Vip parla della sua ultima storia d’amore, ecco perchè è finita tra l’ex tronista e Paola Di Benedetto Per quanto le sue doti da modello e da attore possano essere evidenti, Francesco Monte finisce per far parlare di sé sempre per i suoi amori. Dopo la partecipazione a ‘Uomini e Donne’, prima da corteggiatore e poi da tronista, la storia con Teresanna Pugliese, il fidanzamento con ...

Paola Di Benedetto : Francesco Monte spiega perchè l’ha lasciata : Francesco Monte parla di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip 3 Francesco Monte ha iniziato a scavare nei suoi sentimenti al Grande Fratello Vip 3. In queste ore l’ex tronista si è confidato con Martina e Stefano raccontando di non essere al momento predisposto ad iniziare una nuova storia d’amore. Dopo la rottura con Cecilia Rodriguez l’ex naufrago si è chiuso all’amore? Monte ha ammesso di aver provato a voltare ...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi/ Foto - “Tu sei mio complice…” : la dedica d’amore che mette tutti d’accordo : Paola Di Benedetto e Federico Rossi viaggiano a gonfie vele. Il loro amore, condiviso anche sui social network, tramite video, storie su Instagram e Foto fa impazzire anche i fan.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:19:00 GMT)

Presto sposi Paola Di Benedetto e Federico Rossi (Benji e Fede) : Benji e Fede: Paola Di Benedetto si sposa con Federico Rossi? Il retroscena Nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi il pubblico a casa ha avuto modo di conoscere meglio la ex Madre Natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto. Quest’ultima, nei primi giorni passati in Honduras, ha conosciuto Francesco Monte, con il quale ha avuto un breve flirt anche al di fuori della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi. Difatti i due hanno iniziato una ...

Paola Di Benedetto e Fede pronti alle nozze : «Il cantante le ha fatto la proposta» : Paola Di Benedetto e Federico Rossi, il cantante del duo Benji e Fede, sarebbero pronti alle nozze. La coppia, nata da pochi mesi, sarebbe già super affiatata al punto che l'idolo...