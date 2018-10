Pallavolo maschile | Juantorena | ' Con la Nazionale ho chiuso'

L’Italia ha battuto la Polonia ma è stata eliminata dai Mondiali di Pallavolo maschile : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto 3-2 la Polonia nell’ultima partita delle Final Six dei Mondiali con il punteggio di 14-25, 25-21, 18-25, 25-17, 15-11. Nonostante la vittoria l’Italia è stata comunque eliminata dal torneo e non parteciperà alle semifinali: The post L’Italia ha battuto la Polonia ma è stata eliminata dai Mondiali di pallavolo maschile appeared first on Il Post.

L'Italia è stata battuta dalla Serbia nella prima partita delle Final Six dei Mondiali di Pallavolo maschile : La Nazionale maschile di pallavolo è stata battuta 3-0 dalla Serbia a Torino nella prima partita della Final Six, la penultima fase dei Mondiali. È stata una sconfitta netta, con i tre set che si sono chiusi 25-15, 25-20 e

Italia-Serbia dei Mondiali di Pallavolo maschile in TV e in streaming : A Torino iniziano le Final Six: l'Italia gioca contro la Serbia nella prima delle due partite che decideranno le qualificazioni alle semifinali

Le avversarie dell'Italia alle Final Six dei Mondiali di Pallavolo maschile : Sono stati sorteggiati oggi a Torino i due gironi delle Final Six, la penultima fase dei Mondiali di pallavolo maschile iniziati lo scorso 9 settembre. L'Italia, qualificatasi come prima sia del primo che del secondo girone, è stata sorteggiata con

Italia-Olanda dei Mondiali di Pallavolo maschile in TV e in streaming : È l'ultima partita della seconda fase, ma l'Italia è già classificata a quella finale

L'Italia maschile ha vinto la sua quarta partita consecutiva ai Mondiali di Pallavolo : La Nazionale maschile di pallavolo ha battuto per tre set a zero la Repubblica Dominicana nel quarto turno dei Mondiali, domenica sera al Mandela Forum di Firenze. La Nazionale era già qualificata al turno successivo dall'incontro precedente ma ha comunque

L'Italia maschile ha battuto l'Argentina nella terza partita dei Mondiali di Pallavolo : La Nazionale italiana ha battuto 3-1 l'Argentina nella terza partita della fase a gironi dei Mondiali di pallavolo, giocata sabato sera al Mandela Forum di Firenze, e si è qualificata alla seconda fase del torneo. Per l'Italia questa è la

Milano. I mondiali di Pallavolo maschile dal 21 al 23 settembre al Mediolanum Forum : Lo spettacolo della grande pallavolo internazionale sta per tornare a Milano: da venerdì 21 a domenica 23 settembre, il capoluogo

Pallavolo – Verso i Mondiali 2018 : tutto esaurito per la prima amichevole dell’Italia maschile a Padova : Sold out per la prima amichevole a Padova, biglietti ancora disponibili a Siena A meno di due settimane dalla sfida inaugurale di Roma contro il Giappone (19.30), l’attesa per il Mondiale è già alle stelle. Se per la gara d’esordio al Foro italico i tagliandi sono già terminati da tempo, anche per i due test-mach contro la Cina, in programma a Padova il 2 settembre (ore 18.00) e a Siena il 6 settembre (ore 18.00), prosegue la caccia al ...

Pallavolo – Ufficiale il roster del Club Italia CRAI Maschile 2018-2019 : Ritorna in Serie A2 la squadra Maschile del Club Italia CRAI, il roster Ufficiale Il Club Italia CRAI Maschile è pronto a fare il suo ritorno in Serie A2: dopo l’esperienza delle ultime tre stagioni, il team della Federazione Italiana Pallavolo, che riunisce i migliori giovani talenti del volley nazionale, calcherà nuovamente i campi della serie cadetta. Il Club Italia CRAI è espressione del progetto tecnico della FIPAV, nato nel 2008, che ...

Pallavolo – La Nazionale maschile torna in palestra dopo Ferragosto : Nazionale maschile: dopo Ferragosto gli Azzurri tornano in palestra La Nazionale maschile ha concluso ieri – con la seduta mattutina di allenamento – un’altra settimana di lavoro. Ora il gruppo azzurro osserverà qualche giorno di riposo in occasione del Ferragosto per poi tornare in attività a Cavalese dal 17 al 24 agosto. Per quella che sarà la quinta settimana di lavoro, il Commissario Tecnico ha convocato sedici atleti: Oleg ...

Pallavolo - Nazionale Maschile : domani il primo test match contro l'Olanda - ecco come seguirlo : il CT tricolore Gianlorenzo Blengini, l'Assessore allo Sport del Comune di Cavalese, Paolo Gilmozzi e Roberto Cozzio dell'Ufficio Sport e Partnership

Pallavolo – Nazionale Maschile : domani il primo test match contro l’Olanda - ecco come seguirlo : La partita contro l’Olanda sarà per la Nazionale italiana Maschile il primo test match in vista dei Campionati del Mondo: tutte le informazioni su dove seguire la gara Prosegue l’intensa fase di preparazione ai Campionati del Mondo Maschili in Val di Fiemme per la Nazionale allenata da Gianlorenzo Blengini che domani alle ore 17.30 affronterà l’Olanda nella prima delle due gare amichevoli in programma (si replica sabato alla stessa ...