Paese di m | coppia gay aggredita posta foto su Fb

Salento : la casa vacanze si rivela una truffa e il Paese adotta coppia di turisti toscani : Avevano prenotato un appartamento per le vacanze in Salento su un portale online, ma una volta arrivati a destinazione avevano fatto un'amara scoperta: non c'era alcuna casa ad attenderli. Così, dopo il primo momento di sconforto, una coppia di turisti toscani, ha provato a trovare una soluzione alternativa chiedendo un po' in giro. Il passaparola è diventato virale e, in poche ore, un intero paese si è mobilitato per loro trasformando una ...