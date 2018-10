Ora serve generare il Pil buono Tasse - lavoro e poi... L'analisi : Con l'introduzione del reddito di cittadinanza le aziende sarebbero incentivate ad alzare gli stipendi (ora veramente da fame). Ma ora occorre generare il 'Pil buono', ossia.. Segui su affaritaliani.it

Sarri teme la stanchezza : 'Chelsea - Ora serve forza mentale' : LONDRA - Domani conta soprattutto la testa. Con poche ore per recuperare dalla partita di Europa League contro il Vidi, il Chelsea torna in campo contro il Southampton e alla vigilia Maurizio Sarri ...

Allegri : 'Per migliOrare questa Juve serve la Champions' : Roma, 5 ott., askanews, - Vincere a Udine per coronare l'avvio perfetto, dieci successi consecutivi tra campionato e Champions League. Domani alle 18 torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri.

Ponte MOrandi : Toti - dl Genova andrà cambiato - serve qualche risorsa in più : Roma, 5 ott. (AdnKronos) - "Ci siamo confrontati con il governo in modo schietto, il commissario Bucci arriva dopo alcune riflessioni che abbiamo fatto anche sulla conversione del decreto in legge, che andrà leggermente cambiato perché in certi passaggi non convince e c’è bisogno di qualche risorsa

Roma - Di Francesco : "La vittoria nel derby vale doppio. Ora serve continuità". Florenzi : "È una questione di testa" : Messe da parte le due vittorie con Frosinone e Lazio, la Roma si rituffa nella Champions League per andare a caccia della terza vittoria consecutiva. Stavolta in Champions, contro il Viktoria Plzen. ...

Roma - Di Francesco : "Ora bisogna dare continuità e serve equilibrio" : Il tecnico alla vigilia del match di Champions col Viktoria Plzen: "Squadra tosta, dobbiamo fare valere la nostra maggior qualità. Dzeko? Gli manca solo il gol"

Renzi : manovra devastante - Ora serve resistenza civile : Roma, 29 set., askanews, - 'Più che manovra del Popolo, qui l'unica manovra che hanno fatto è un testacoda. Hanno messo la retromarcia. Tempo 12-18 mesi e subiremo conseguenze devastanti. Con questa ...

Ponte MOrandi - il commissario designato : “Tempi per la ricostruzione? Otto mesi mi sembrano pochi. Serve percorso veloce” : “Tempi? in questo momento non lo so, devo vedere il progetto. Otto mesi però mi sembrano pochi”. Da quando venerdì Ilfattoquotidiano.it ha anticipato la scelta del governo, Claudio Andrea Gemme, commissario designato dal governo per l’emergenza Genova, parla per la prima volta della ricostruzione del Ponte Morandi, crollato il 14 agosto provocando 43 morti. Il manager genovese di Fincantieri, toccato dal crollo poiché la sua ...

Cagliari - Maran lancia la sfida : 'Con l'Inter serve cOraggio' : 'Dobbiamo essere coraggiosi e propositivi. Certo l'Inter sulla carta è più forte ma noi dobbiamo andare in campo e mostrare la nostra identità: questo ti porta a togliere pressione e a creare ...

Allegri - Ora serve essere bravissimi : ANSA, - TORINO, 28 SET - "La squadra sta crescendo, sta trovando un suo equilibrio. Finora siamo stati bravi, domani dovremo essere bravissimi". Così Massimiliano Allegri, pronto allo scontro diretto ...

LIVE Italia-Serbia volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-2 - Ora serve un miracolo : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Di fronte agli oltre 15000 spettatori del Pala Alpitour di Torino, gli azzurri affronteranno gli ostici maestri slavi in una partita già fondamentale nella corsa verso le semifinali: vincere questa sera significherebbe ipotecare un posto tra le migliori quattro formazioni del Pianeta, una sconfitta ci costringerebbe a una partita di ...

Atalanta-Torino - Gasperini : 'Con il Milan passi in avanti - Ora serve continuità' : Non è stato un avvio di stagione molto positivo quello dell'Atalanta, eliminato dall'Europa League e partito a rilento in campionato. Nell'ultimo turno, però, sono arrivati segnali incoraggianti, ...

Ponte MOrandi : Fi - al governo serve una clessidra : Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Regaleremo una clessidra, per spiegare bene il senso del tempo. Il decreto Genova è un continuo rimando: fra una settimana, fra dieci giorni, fra 24 ore. Il governo ha perso il senso del tempo e della dignità". Lo affermano i parlamentari di Forza Italia eletti in Liguri