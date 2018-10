Omicidio del prof leccese nel Bergamasco | forse ucciso per motivi economici | due i killer

Omicidio Renata Rapposelli - l’ex marito della pittrice accusa il figlio : “L’ha uccisa lui” : In carcere per l'Omicidio di Renata Rapposelli, pittrice trovata morta a Tolentino (Macerata) nel novembre dello scorso anno, ci sono da tempo l'ex marito Giuseppe Santoleri e il figlio Simone. Ma ora il padre ha rilasciato dichiarazioni spontanee per accusare il figlio attribuendo a lui soltanto la morte della donna.Continua a leggere

Foto lupo ucciso - Valdegamberi : “Prossima di uno della Lav”/ Consigliere denunciato : istigazione all'Omicidio : Foto lupo ucciso, post choc di Valdegamberi: “Prossima di uno della Lav”. Consigliere regionale del Veneto è stato denunciato da AIDAA per istigazione all'omicidio. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:01:00 GMT)

Omicidio di Noemi Durini - dalla scomparsa alla condanna del fidanzato - : Della ragazza, 16 anni, si perdono le tracce il 3 settembre 2017. 10 giorni dopo Lucio Marzo confessa di averla uccisa e indica il luogo dove ha nascosto il cadavere. Seguono l'inchiesta e la condanna ...

Omicidio Noemi Durini - oggi sentenza per Lucio Marzo/ Ultime notizie - mamma Imma : "giorno della verità" : Omicidio Noemi Durini, oggi la sentenza per Lucio Marzo: rischia fino a 18 anni di carcere. La mamma della vittima, Imma Rizzo "giorno della verità'.

Morte Pantani - Le Iene tornano sul caso e sui misteri del ‘suicidio-Omicidio’ di Marco a 14 anni dal suo decesso [VIDEO] : Marco Pantani, a 14 anni dal decesso tante ombre aleggiano ancora sulla Morte dell’ex ciclista italiano: ‘Le Iene’ tornato sul misterioso caso Marco Pantani è stato ucciso? O è stato lui a togliersi la vita? Sono passati 14 anni dalla Morte dell’ex ciclista italiano, archiviata come overdose, eppure a distanza di così tanto tempo, sono ancora moltissimi i misteri che avvolgono le circostanze del decesso di Marco. La ...

Omicidio stradale - condannati i genitori della bimba che morì in auto senza seggiolino : Hanno patteggiato una pena a un anno e 4 mesi per Omicidio stradale il padre e la madre della bimba di nemmeno un anno e mezzo che perse la vita in un incidente stradale la notte tra il 2 e 3 maggio ...

Iran - sposa bambina giustiziata per Omicidio del marito orco/ Zeinab Sekaanvand costretta a sposarlo a 15 anni : Iran, giustiziata sposa bambina condannata per omicidio del marito "orco": ultime notizie, la triste storia di Zeinab Sekaanvand, costretta a sposarlo a 15 anni, abusata e torturata(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:29:00 GMT)

Omicidio NOEMI DURINI - PM “18 ANNI PER LUCIO MARZO”/ Leila - amica della vittima “Per me aveva un complice" : OMICIDIO NOEMI DURINI, pm chiede 18 ANNI per LUCIO Marzo oggi maggiorenne: ultime notizie, processo con rito abbreviato per delitto di Specchia. Giovedì attesa la sentenza del gup(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:16:00 GMT)

Assolto per l’Omicidio dell’ex moglie confessa : “L’ho uccisa con un’accetta”. Ma resta libero : Per lo Stato, Denis Occhi è innocente. Lui, invece, ha confessato di aver ucciso la moglie. È il paradossale caso dell'omicidio di Giada Anteghini, massacrata a colpi di accetta mentre dormiva nella stanza accanto alla figlioletta, a soli 27 anni. Per la legge nessuno può essere processato due volte per lo stesso delitto.Continua a leggere

“Nessuno ha pagato”. A 11 anni dall’Omicidio di Vanessa Russo in una metro romana il grido di dolore del padre : «La vita umana non ha prezzo. Io sono a favore della pena di morte, non è cattiveria ma ci vuole. Lo direi anche se non fosse capitato a mia figlia». Così Giuseppe Russo, il padre di Vanessa, la ragazza uccisa nel 2007 da Doina Matei con la punta di un ombrello, parlava due anni fa ai microfoni di ‘La Zanzara’. Sono passati 11 anni ma il dolore è sempre lo stesso. Vanessa Russo oggi avrebbe 34 anni, forse farebbe l’infermiera, ...

DIARIO SLOVACCHIA/ Omicidio Kuciak - più luce nel "giallo" della 'ndrangheta al potere : Ieri in SLOVACCHIA si è avuta una svolta nelle indagini sull'Omicidio Ján Kuciak: sono state rese note le accuse per gli arresti di settimana scorsa. RAFFAELE MAGALDI(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 07:59:00 GMT)

Quattro arresti per l'Omicidio del giornalista slovacco Jan Kuciak : Una grande inchiesta, pubblicata postuma e nella sola parte che aveva già redatto, sui rapporti oscuri della politica slovacca e del governo socialdemocratico con pezzi della criminalità organizzata ...

Omicidio del RAPPER XXXTENTACION/ Video - le immagini dei killer mentre lo uccidono : Diffuso il Video dell'OMICIDIO del RAPPER XXX Tentacion, freddato a colpi di pistola in Florida lo scorso 18 giugno, ad appena vent'anni, da due rapinatori(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 00:14:00 GMT)