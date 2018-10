Olio | Coldiretti Veneto | “Stimati un +40% di olive presenti”

Coldiretti : al ristorante è fuorilegge un contenitore di Olio su 4 : Al ristorante è fuorilegge 1 contenitore di olio su 4 (22%) che non rispetta l’obbligo del tappo antirabbocco, entrato in vigore quasi 4 anni fa con la Legge 30 Ottobre 2014, n. 161 che prevede anche sanzioni e la confisca del prodotto. È quanto ha denunciato la Coldiretti sulla base dei dati Ixe’ alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma che ha dato inizio alla raccolta delle olive in ...

Alimenti - Coldiretti : in Sicilia crolla del 25% la produzione di Olio : La produzione di olio di oliva in Sicilia crolla del 25% scendendo a poco più di 39.000 tonnellate: in alcune zone dell’Isola la percentuale supera il 50% soprattutto nella fascia che va da Palermo a Messina. A pesare è stato il maltempo ma il calo, oltre che fisiologico, è stato determinato anche dalla mosca e dalla pioggia durante la fioritura che hanno ridimensionato pesantemente i raccolti. “L’olio – spiega la ...

Coldiretti - cala raccolta Olio italiano : 11.55 Crolla del 38% quest'anno la produzione di olio di oliva made in Italy che cala ad appena 265 milioni di chili, vicino ai minimi storici.Lo afferma Coldiretti nel commentare le previsioni divulgate dall'Ismea per l'Italia alla Giornata nazionale dell'extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma,che ha dato inizio alla spremitura delle olive in Italia. A pesare sono stati il gelo invernale di Burian e i venti ...

Coldiretti : invasione di Olio di oliva dalla Tunisia : E’ in atto una vera invasione di olio di oliva dalla Tunisia con gli sbarchi che nel 2018 sono triplicati (+199%) rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti alla Giornata nazionale dell’extravergine italiano al Villaggio contadino al Circo Massimo a Roma che ha dato inizio alla raccolta delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che hanno lasciato le campagne per difendere nella Capitale il prodotto più ...

Domani arriva l’Olio nuovo : giornata dell’extravergine italiano al Villaggio contadino Coldiretti : Inizia la raccolta delle olive in Italia con migliaia di agricoltori che lasciano le campagne per difendere nella Capitale il prodotto più rappresentativo della dieta mediterranea nella giornata nazionale dell’extravergine italiano, Domani Sabato 6 ottobre 2018, dalle 8,00 al Villaggio della Coldiretti al Circo Massimo a Roma #STOCOICONTADINI con la presenza tra gli altri del Vicepremier Luigi Di Maio alle ore 10, della presidente di Fratelli ...

Olio - Coldiretti : in Campania anno difficile per vento e freddo : Roma, 2 ott., askanews, - L'annata olivicola 2018/2019 in Campania si preannuncia difficile, a causa dei danni del maltempo. Lo comunica Coldiretti Campania alla luce delle verifiche sul campo che ...