Offerta Kena Mobile per clienti Iliad ed MVNO - L' operatore virtuale di TIM lancia la

Kena Mobile : la nuova Offerta in rete 4G da 5 euro è solo per clienti Iliad e altri MVNO : La si attendeva oramai da diverse settimane visto che dalle condizioni contrattuali emerge una voce che fa riferimento alla rete 4G: Kena Mobile, la low cost di Tim, ha lanciato un'offerta con navigazione internet in rete 4G. Dal 15 ottobre sarà infatti attivabile la nuova Kena Star 5, una promozione che offre minuti illimitati e 50 giga di navigazione internet in rete 4G al prezzo di 5 euro al mese. Ci sono però delle limitazioni, la principale ...

Promozioni Tim per ex clienti - Kena Mobile risponde prolungando l’Offerta da 50 GB : Il campo della telefonia Mobile sembra essere molto diverso rispetto a qualche mese fa. Dopo l'arrivo di Iliad infatti, le varie compagnie telefoniche hanno abbassato il costo delle proprie offerte, rendendole più accessibili ad un maggior numero di persone ed aumentando addirittura i servizi offerti. L'operatore telefonico di origine francese, ha conquistato molteplici clienti che tempo prima appartenevano a Tim, Wind,Vodafone o Tre. I colossi ...

Kena Offerta Casa : Internet Fino A 30 Mbps Da 19 - 90 Euro : Kena Casa disponibile in tutta Italia. Kena Casa Internet: copertura, Offerta, opinioni, Linkem, 4G. Tutto quello che devi sapere sull’Offerta Internet Kena Casa Kena Casa Opinioni Ora è tutto ufficiale: dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, l‘Offerta Internet Kena Casa è disponibile in tutta Italia e offre Internet ADSL in Casa Fino a 30 Mbps a partire […]

Kena Casa è ufficiale : Prima Offerta a 19 - 90€ con tecnologia FWA : Kena Casa lanciata ufficialmente in fase sperimentale non in tutte le città. Promozione a meno di 20 euro e velocità quasi come una Fibra Migliore offerta Internet a Casa: Kena Casa tutto incluso a 19,90 euro al mese Kena, operatore low cost di TIM, continua la sua espansione e da poco è ufficiale Kena Casa, che […]