Occhio all' asteroide di Halloween che ha davvero la forma di un teschio

Alluvioni in Calabria - Coldiretti : "persa coltivazione finOcchio" - gravi danni all'agricoltura locale : Le piogge fortissime che hanno causato esondazioni di fiumi e allagamenti estesi in Calabria nelle ultime 48 ore hanno causato devastazione su una vasta porzione di territorio e purtroppo anche...

Maltempo - Calabria in ginOcchio : si temono vittime. Allerta Meteo per tutt’Italia : il ciclone insiste al Sud e nel weekend risalirà verso il Centro/Nord : 1/8 ...

Meteo - nubifragi e alluvioni mettono in ginOcchio l’Italia : da Nord a Sud. Le previsioni del weekend : previsioni Meteo: si prospetta un weekend di pioggia in tutta Italia. Rischio nubifragi per altre 48 ore al Sud, e weekend brutto anche al Nord della Penisola: è in arrivo in tutta Italia una nuova ondata di maltempo a causa di un vortice di bassa pressione insistente sui mari meridionali. Allerta arancione sui settori meridionali e ionici di Calabria, Basilicata e Puglia. Un violento temporale, accompagnato da forti raffiche di vento e dalla ...

MenOcchio di Alberto Fasulo al cinema dall’8 novembre : Italia. Fine 1500. La Chiesa Cattolica Romana, sentendosi minacciata nella sua egemonia dalla Riforma Protestante, sferra la prima sistematica guerra ideologica di uno Stato per il controllo totale delle coscienze. Il nuovo confessionale, disegnato proprio in questi anni, si trasforma da luogo di consolazione delle anime a tribunale della mente. Ascoltare, spiare e denunciare il prossimo diventano pratiche obbligatorie, pena: la scomunica, il ...

Inter - la grinta di Handanovic e la voglia di Spalletti : in Olanda con un Occhio a Londra : Dopo un avvio di campionato sotto le aspettative per l’Inter di Spalletti, è finalmente arrivato il riscatto. Il PSV, da affrontare questa sera in Champions League, darà altre risposte sullo stato di condizione dei neroazzurri che hanno iniziato il ciclo positivo proprio nella massima competizione europea, battendo il Tottenham in una rimonta last minute. E’ […] L'articolo Inter, la grinta di Handanovic e la voglia di ...

Meteo : vortice ciclonico nel Mediterraneo divide l'Italia in due! Occhio alle forti piogge oggi : Lunga fase di maltempo al sud, ecco la depressione oggi sul Meridione con tante piogge e temporali. Meteo / Italia letteralmente divisa in due quest'oggi (e lo sarà anche nel resto della settimana)...

Domenica 7 e 14 ottobre Occhio all’alieno! Al Bioparco di Roma : Domenica 7 e 14 ottobre 2018 il Bioparco dedica due giornate alle specie aliene presenti nel nostro Paese. Dalle ore 11.00 alle 17.00 saranno organizzati giochi, attività e si andrà alla scoperta di animali e piante molto particolari come la chiocciola gigante africana, la testuggine dalle guance rosse, le gambusie (pesci d’acqua dolce) il rospo delle canne, il fico degli ottentotti (pianta grassa originaria del sud Africa). L’obiettivo delle ...

Colpita da una pallina da golf in faccia durante il torneo perde la vista : «Mi è esploso l'Occhio» : Stava guardando un torneo di golf quando è stata Colpita al volto da una pallina . Corine Remande, 49enne inglese era alla Ryder Cup, una delle gare di golf più prestigiose del mondo, quando la pallina lanciata da Brooks Koepka l'ha presa in pieno facendole esplodere l'occhio . Stupratore seriale: Sergiu, un fantasma in Italia dal 2005 'Il muo bulbo oculare è praticamente ...

Domenica 7 e 14 ottobre “Occhio all’alieno!” al Bioparco di Roma : Domenica 7 e 14 ottobre 2018 il Bioparco di Roma dedica due giornate alle specie aliene presenti nel nostro Paese. Dalle ore 11.00 alle 17.00 saranno organizzati giochi, attività e si andrà alla scoperta di animali e piante molto particolari come la chiocciola gigante africana, la testuggine dalle guance rosse, le gambusie (pesci d’acqua dolce) il rospo delle canne, il fico degli ottentotti (pianta grassa originaria del sud Africa). L’obiettivo ...

Occhio allo spread - il divario tra Btp e Bund in tempo reale : Dopo l'impennata di venerdì il differenziale ora veleggia intorno a quota 270. Ma secondo gli esperti "c''è il rischio...

Occhio all’influenza autunnale : in 5 milioni a letto. Come può manifestarsi : L’influenza che verrà causerà in Italia un’epidemia di “intensità media”, che costringerà a letto “non meno di 5 milioni di persone” – alle quali se ne sommeranno “almeno altrettante colpite da sindromi parainfluenzali” – ma che potrebbe anche riservare sorprese perché “molto dipenderà dal meteo: se l’inverno dovesse essere più lungo e freddo, sicuramente si avranno più ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il Canada ai raggi X. Che derby in panchina! Occhio alla potenza delle nordamericane : Italia-Canada è soprattutto un derby di panchine. Davide Mazzanti da una parte, Marcello Abbondanza dall’altra, due allenatori che si sono incrociati, si sono scambiati i timoni durante la loro carriera ormai piuttosto lunga nonostante l’età tutt’altro che avanzata. Ravenna, Bergamo, Casalmaggiore sono le piazze dove entrambi hanno lavorato alla guida delle squadre di riferimento e ora si trovano di fronte nel palcoscenico più importante a ...

Manovra : opposizioni all'attacco - - il Pd con un Occhio al Congresso - : Preoccupazione anche da parte del presidente della Repubblica e delle possibili dimissioni, per ora scongiurate, del ministro dell'Economia Tria. La Manovra d ovrà essere approvata dal parlamento ...

Percorso Mondiali ciclismo 2018 : tutti gli scenari tattici. Salite a ripetizione - ma Occhio alle discese. Strappo finale decisivo? : Domani si svolgerà l’attesissima corsa dei professionisti dei Mondiali di ciclismo a Innsbruck (Austria). Con oltre 4,600 metri di dislivello nei 258 km da Kufstein a Innsbruck, questo Percorso sarà uno dei più duri mai affrontati nella storia. Vedremo quindi protagonisti gli scalatori, che si daranno battaglia per la conquista del titolo. Andiamo a scoprire nel dettaglio il Percorso con i possibili scenari tattici di questa rassegna ...