Notte di paura sulla costa ionica calabrese | gente sui tetti

Catania - Notte di paura : scossa di magnitudo 4.8 : Momenti di paura, la notte scorsa, nel catanese, dove si è registrata una scossa di terremoto con magnitudo 4.8 che ha avuto come epicentro il paese di Santa Maria di Licodia e che ha provocato il ...

Notte di paura a Lamezia per le forti piogge : disagi e danni · LameziaClick LameziaClick : Lamezia TERME , CATANZARO, - Notte di paura quella appena trascorsa a Lamezia. Le forti piogge hanno provocato situazioni critiche in tutta la città e nel suo comprensorio.Le strade sono diventate ...

Notte di paura per Milik - pistola in faccia e rapina del Rolex : Roma, 4 ott., askanews, - Notte di paura per Arkadiusz Milik. Dopo la vittoria contro il Liverpool, l'attaccante polacco stava raggiungendo la proprio abitazione, quando a Varcaturo, località in ...

Allerta Meteo - l’Uragano “Zorbas” scatena la tempesta sul mar Jonio : Notte di paura in Calabria e Sicilia - danni a Malta [LIVE] : 1/19 ...

Roma - la Notte della paura : Di Francesco difende la panchina con 7 novità : Il presente e basta. Perché se la Roma non vince stasera all'Olimpico, non c'è domani. Almeno per Di Francesco. La fiducia, a prescindere da qualsiasi rassicurazione che gli arriva da dentro Trigoria ...

Grande Fratello Vip - paura nel cuore della Notte : attacco di panico per Ivan Cattaneo - vuole scappare : paura nel cuore della notte nella casa del Grande Fratello Vip, quando Ivan Cattaneo è stato a un passo dall'abbandono. Il cantante ha avuto un attacco di panico durante la prima notte del reality ...