Notte dei ricercatori | perché è così difficile fare divulgazione scientifica in Italia

(Di sabato 6 ottobre 2018) Il 28 settembre scorso si è tenuta la manifestazione europea delladei. Molti laboratori di ricerca in 116 cittàne sono stati aperti al pubblico e sono state organizzate dimostrazioni guidate e semplici esperimenti. In un Paese come l’– che ha il secondo più basso numero di laureati in Europa e tra questi una bassa percentuale di laureati in materie scientifiche -, ladeiha una valenza importante e rappresenta uno dei pochi momenti in cui la scienza comunica con la popolazione. La manifestazione purtroppo ha dei limiti: divulgare la scienza non è facile e un vero laboratorio di ricerca non si presta molto allo scopo,di solito contiene strumenti di non ovvia funzionalità ed è attrezzato per svolgere esperimenti troppo complessi per essere spiegati a persone digiune della materia nel corso di una breve visita. In molti ...