Non vi dice «ti amo» | ma lo pensa 12 gesti per capire un uomo poco comunicativo

Lodo Guenzi giudice a X Factor. Disse : "Non mi interessa - in tv talento è svilito" : "Il problema di X Factor è il modello educativo che propone in un meccanismo tv dove il talento viene svilito per lo spettacolo ed emergono sempre il bel canto o i fregni, secondo una logica produttiva dove bisogna macinare soldi e il lavoro artistico, il valore e la preparazione passano in secondo piano". A pronunciare questa precisa e argomentata critica nei confronti di X Factor è stato, nel febbraio scorso in un'intervista al ...

La nuova autostazione di via ReNon in funzione dal 9 dicembre : BOLZANO . Il gruppo ha analizzato i prossimi step di interesse cittadino e discusso la strategia di comunicazione congiunta. Dal 17 ottobre, il traffico tornerà a circolare regolarmente sul tratto ...

MotoGp - Dovizioso lancia l’allarme : “Non siamo competitivi - questa pista Non si addice alla Ducati” : Il pilota Ducati non è contento della prima giornata di libere, visto che la pista di Buriram non si addice molto alle caratteristiche della Desmosedici Giornata interlocutoria per la Ducati a Buriram, riferimenti cronometrici positivi ma sensazioni contrastanti per Andrea Dovizioso che ha lanciato l’allarme una volta sceso dalla sua Desmosedici. Alessandro La Rocca/LaPresse Il pilota forlivese ha sottolineato la sua scarsa ...

"I conti Non tornano" : le cliniche private portano la Regione Piemonte davanti al giudice : L'assessore: le regole valgono per tutti Il caso È una levata di scudi in piena regola. Tanto più sorprendente, dato che segue ad un periodo di relativa tranquillità. Invece la tregua tra la Regione ...

Di Maio assicura che Non ci sarà alcun condono. Savona dice che può servire. Ma cos'è un condono? : ... lo voglio dire chiaramente perché noi non avremmo mai votato nessun condono', A dirlo, in diretta Facebook dopo la presentazione a Palazzo Chigi della nota di aggiornamento al Documento di economia ...

Manovra - Di Maio : “Gli ‘altri’ spaventati : ci dicevano ‘Non si può fare’ - invece si può”. E promette : “Nessun condono” : “Gli ‘altri’, quelli di prima, ci dicevano che non si poteva fare, perché non c’erano le coperture. Ora che le coperture le abbiamo trovate, ci dicono che non si deve fare. Sono spaventati“. A dirlo, in diretta Facebook dopo la presentazione a Palazzo Chigi della nota di aggiornamento al Def, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Che promette: “In Manovra non ci sarà nessun ...

Bradley Cooper : euro Come attore mi dicevano che Non ero abbastanza sexy euro : già un trionfo il primo film da regista di Bradley Cooper, l'attore americano lanciato dalla serie tv "Alias". A star is Born applaudito dalla critica, arriva nei cinema italiani il prossimo 11 ...

Il reddito di cittadinanza Non coprirà le spese 'immorali' - lo dice Di Maio - : Roma, 3 ott., askanews, - 'Il reddito sarà erogato su una card la cui tracciabilità non permette l'evasione o spese immorali. Quei soldi servono per assicurare i beni di prima necessità, se vado a ...

Ornella VaNoni esalta Vasco Rossi - stima Emma e boccia Amore e Capoeira di Giusy Ferreri : “Non sa che c… dice” : Amore e Capoeira di Giusy Ferreri è stato il tormentone estivo per eccellenza, ma tra i suoi ascoltatori entusiasti non si annovera certo Ornella Vanoni. La sua schiettezza e l'assoluta mancanza di filtri sono talmente rinomate da esserle valse una strepitosa imitazione da parte di Virginia Raffaele. E in effetti la diva rossa della canzone italiana, reduce da un'apprezzatissima partecipazione al Festival di Sanremo all'inizio di quest'anno, ...

Non è un reddito di Cittadinanza ma 'd'umiliazione' - dice Saraceno : Roma . Questione di parole, innanzitutto. "Ma quale reddito di Cittadinanza? Questo semmai è un reddito di umiliazione". E però oltre al lessico, c'è la sostanza: "Ma leggano, ma studino, questi ...

Ketama126 : 'Non sto dicendo che la droga è bella - la mostro per quello che è' (VIDEO) : Uno dei nomi caldi della nuova musica italiana è sicuramente quello di Ketama 126, rapper e producer, elemento di punta della 'Love Gang', il collettivo musicale che qualcuno inserisce nel grande calderone dell'indie-Rap romano, mentre per altri la definizione più consona del Gruppo sarebbe quella di 'post-trap' che include anche anche altri nomi di spicco della scena capitolina, come ad esempio Franco 126 e Carl Brave, solo per citarne ...

L'allarme di Federacciai : 'Imprenditori preoccupati - il governo Non sa quello che dice' : Roma . "Tra gli imprenditori si registra apprensione. C'è troppa incertezza, e nessuna misura per la crescita", così al Foglio il presidente di Federacciai, Antonio Gozzi , che l'11 ottobre, dopo ...

Fake news - Non basterà un codice di condotta : Sempre vivo il dibattito sul tema delle Fake news e dei mezzi di contrasto alle bufale messi in campo dall'Unione europea. Nei giorni scorsi, la Commissione europea ha annunciato l'adozione, da parte di alcuni primari operatori del settore e di associazioni di piattaforme e di pubblicitari, di un codice di condotta su base volontaria contenente alcune pratiche da seguire per combattere la disinformazione online.L'iniziativa deriva dagli impegni ...