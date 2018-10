Niccolò Bettarini compie 20 anni | i video della festa in famiglia

Stefano Bettarini : dedica speciale al figlio Niccolò per il suo compleanno : Niccolò Bettarini compie 20 anni: la dedica speciale del papà Stefano per il suo compleanno Quello che lega Stefano Bettarini al figlio Niccolò è sicuramente un amore profondo e incondizionato. Per descrivere il sentimento che contraddistingue il rapporto genitore – figlio, ovviamente, le parole non bastano ma Stefano, oggi, a mettere tutto nero su bianco […] L'articolo Stefano Bettarini: dedica speciale al figlio Niccolò per il suo ...

SIMONA VENTURA / "La guarigione di Niccolò è stata un miracolo" - e su Stefano Bettarini... : SIMONA VENTURA ricorda i terribili momenti dell'aggressione di Niccolò e la chiamata in piena notte. Poi la guarigine, ritenuta da lei un vero miracolo...(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Niccolò Bettarini difende il padre dalle critiche su Instagram : Niccolò Bettarini difende il padre Stefano dalle critiche dopo l’ultima puntata di Temptation Island. L’ex calciatore ha lasciato il programma insieme alla fidanzata Nicoletta Larini, dopo una serie di accuse e una lite furibonda scoppiata a causa del comportamento di Bettarini. Mentre Simona Ventura assisteva alla litigata durante il falò di confronto, Stefano e la giovanissima fidanzata, hanno svelato cosa non andava nel loro ...

Temptation Island - Niccolò Bettarini difende il padre Stefano : "Padre esemplare e uomo con i controcogli0ni" : Dopo la puntata di Temptation Island Vip andata in onda martedì sera su Canale 5 sui social sono piovute critiche nei confronti di Stefano Bettarini, bersagliato in particolare per aver pronunciato la frase "Sii donna, vai a cucinare", riferita alla fidanzata Nicoletta Larini. In difesa dell'ex calciatore è intervenuto su Instagram il figlio Niccolò, nato dal matrimonio con Simona Ventura, a sua volta conduttrice del reality show. ...

Niccolò Bettarini : processo a fine ottobre/ Imputati accusati di tentato omicidio - no a testimonianza 19enne : Niccolò Bettarini: il gup ha fissato la prima udienza del processo con rito abbreviato a fine ottobre. Imputati quattro giovani accusati di tentato omicidio aggravato.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 20:02:00 GMT)

Temptation Island Vip - Bettarini criticato sui social : il figlio Niccolò sbotta : Temptation Island Vip, Stefano Bettarini fortemente criticato sui social: il figlio Niccolò prende le sue difese Il popolo della rete si è letteralmente rivoltato contro Stefano Bettarini ieri sera durante Temptation Island Vip. A non essere andate particolarmente giù al pubblico del web, come dimostrano i numerosi commenti lasciati sui sui social, sarebbero state delle […] L'articolo Temptation Island Vip, Bettarini criticato sui social: ...

Nicoletta Larini : "Niccolò Bettarini è come un figlio" / Piange a Temptation Island Vip : parla la Ventura : Simona Ventura, a Temptation Island Vip, ringrazia Nicoletta Larini per il sostegno dato a Stefano Bettarini al momento dell'aggressione al figlio Niccolò: "Ho visto come ci sei stata!"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 00:05:00 GMT)

Niccolò Bettarini e Simona Ventura ospiti a Verissimo : Simona Ventura e Niccolò Bettarini sono stati ospiti a “Verissimo” da Silvia Toffanin. Madre e figlio si sono fatti intervistare dalla Toffanin e hanno parlato del loro rapporto, la loro storia familiare, ma anche il momento drammatico che hanno vissuto questa estate dopo l’aggressione subita da Niccolò fuori da una discoteca di Milano. Un servizio ricostruisce quello che è successo nella notte tra il 1 e il 2 luglio al 19enne che in ...

