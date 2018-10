NBA 2018-2019 | tutto quello che c' è da sapere sulla Northwest Division

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Durant torna re di Seattle - Thompson ne segna 30 : Per dovere di cronaca vanno segnalati i 30 punti di Klay Thompson, un altro che ha sentito aria "di casa" avendo fatto il college a Washington State, di cui 19 solamente nei primi 9 infuocati minuti ...

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Central Division : Negli ultimi quattro anni il vincitore della Eastern Conference è sempre passato da queste latitudini, conferma costante del dominio di LeBron James anche dopo essere tornato nella sua Cleveland. ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : primo successo per i Lakers di James - Houston ko : Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 128-123 Iniziare a prendere confidenza con il successo non fa mai male, anche soltanto in preseason. Per questo i ragazzi di coach Walton hanno dato fondo alle loro ...

NBA 2018-2019 - tutto quello che c'è da sapere sulla Southeast Division : Se l'Atlantic è senza ombra di dubbio la Division più forte di tutta la Eastern Conference, tra la Southeast e la Central sarà una "bella" lotta a chi raccoglierà meno vittorie nel corso della ...

MVP NBA 2018-2019 – I bookmakers non hanno dubbi : ecco le quote dei favoriti : Chi sarà l’MVP NBA della stagione 2018-2019? I bookmakers non hanno dubbi: ecco le quote dei favoriti alla conquista del titolo Mancano poco meno di due settimane all’inizio ufficiale della nuova stagione NBA. Dopo le prime uscite stagionali di preseason e gli ultimi colpi di mercato, le squadre stanno limando gli ultimi dettagli per preparsi allo start della regular season. La domanda è una sola: chi sarà l’MVP della ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Drummond spazza via OKC - ancora bene Ayton : Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons 91-97 Con Russell Westbrook ancora fermo ai box e Paul George tenuto a riposo, gli occhi di tutti a Oklahoma City erano puntati sul debutto di Dennis Schroeder in ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Denver vince ancora - successi per Houston e Utah : Los Angeles Lakers-Denver Nuggets 111-113 Oltre alla più volte raccontata partita di LeBron , in campo allo Staples Center sono scesi anche tutti gli altri Lakers e soprattutto i Denver Nuggets; ...

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Warriors ko - vince Leonard all'esordio : Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 122-104 Alla Rogers Arena di Vancouver sono bastati pochi possessi del nuovo n°2 in maglia Raptors per far venire gli occhi a cuoricino a tanti tifosi canadesi. ...

NBA 2018-19 - i risultati della prima notte di preseason : vince Philadelphia - perde Boston : sempre un momento emozionante quando si alza la prima palla a due della stagione: l'onore quest'anno è toccato a tre squadre, Charlotte e Boston " che si sono affrontate sul parquet del Dean Smith ...

NBA 2018-2019 - Marco Belinelli : “Vorrei essere il nuovo Ginobili”. Danilo Gallinari : “Ora sto bene - i sacrifici pagano” : Giornata di media day per la NBA, il giorno in cui le varie franchigie si rendono disponibili alla stampa. Si apre così la stagione del campionato di basket più famoso del mondo in vista della prima giornata di regular season prevista per il 29 settembre. Protagonisti anche due italiani dopo le note polemiche estive per la mancava presenza in Nazionale: Marco Belinelli è pronto per la nuova avventura con i San Antonio Spurs mentre Danilo ...

NBA - il primo team ranking del 2018-19 : 11 indiana pacers Hanno voglia di spaccare il mondo e tutte le carte giuste per farlo. Per entrare tra le prime 4 a Est, i Pacers hanno rinforzato la panchina cementando quel gruppo solido che ...