Napoli | spari contro casa | un ferito

Napoli - spari nella movida dei baretti di Chiaia. In aula i testi non riconoscono l'imputato : E alla fine, dopo tanti 'non so' e 'non ricordo', non lo hanno riconosciuto. Lo hanno fissato, lì in piedi nel chiuso di una gabbia in un'aula di Tribunale, e non lo hanno associato a quello che la ...

Napoli - vittoria capolavoro. Il Toro sparisce subito : TORINO - Un Napoli da appendere a una parete del Louvre, da una parte, e un Toro da servire al bar come un gelato d'agosto, sull'altro versante: ma nel senso che poi si squaglia in fretta. Non c'è ...

Napoli - la faida di Forcella per il tesoro sparito della «paranza dei bambini» : La voce girava già da tempo. Da mesi. «I denari? State senza pensiero, quelli stanno al caldo»: così rassicurava il suo interlocutore subito dopo la fine della faida che tra...

Napoli - spari a Forcella contro un centro scommesse : ferito un 13enne - : accaduto mercoledì sera in via Pietro Colletta, nel centro storico della città. Si ipotizza un raid estorsivo o una "stesa", un'azione intimidatoria tra clan. Il ragazzino è stato colpito da una ...

Ancora spari a Napoli - ferito un 13enne : 22.30 Una sparatoria in pieno centro a Napoli ha scatenato il panico e ferito un ragazzino di 13 anni, medicato e dimesso. Il bambino, figlio del titolare di un' agenzia di scommesse, è stato colpito di striscio da un proiettile allo zigomo. Almeno 6 i colpi di pistola esplosi da due uomini in scooter. Il raid intimidatorio probabilmente aveva come bersaglio l'agenzia di scommesse, a quell' ora piena di persone intente a puntare sulle partite ...

Napoli est - spari davanti la casa del boss Rinaldi : «È la risposta dei Mazzarella» : Alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi intorno alle 19.30 di stasera all?interno del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, roccaforte del clan Rinaldi. Alcuni uomini armati, stando...

Napoli est - spari davanti la casa del boss Rinaldi : 'È la risposta dei Mazzarella' : Alcuni colpi di pistola sarebbero stati esplosi intorno alle 19.30 di stasera all'interno del Rione Villa di San Giovanni a Teduccio, roccaforte del clan Rinaldi. Alcuni uomini armati, stando alle ...

Guerra tra clan - 'stesa' a Napoli : spari contro le finestre di una casa : Due colpi di pistola hanno raggiunto il balcone di un'abitazione nel quartiere Soccavo, a Napoli, infrangendo il vetro di una finestra. Incolume l'uomo che vive nella casa e che non ha nulla a che ...

Spari a Napoli - si affaccia dal balcone e viene ferita da proiettile - : Una 52enne che abita nella zona di Forcella è stata colpita da una pallottola vagante sparata durante una "stesa". Le sue condizioni non sono gravi. Ad aprire il fuoco sarebbero state due persone con ...

Napoli - spari in strada : 46enne grave : 00.01 spari a Forcella, nel centro storico di Napoli. Quattro uomini in sella a due moto di grossa cilindrata hanno fatto fuoco diverse volte in aria. Un proiettile ha colpito una 41enne che in quel momento era affacciata a un balcone. Il raid è avvenuto in via Vicaria Vecchia, roccaforte dei Giuliano, dove nel 2004 fu assassinata per errore la 16enne Annalisa Durante. La donna è ricoverata al Loreto Mare in gravi condizioni. Sul posto gli ...

Napoli - ennesima stesa : spari contro i poliziotti/ Ultime notizie : malviventi in fuga - nessun agente ferito : Napoli, ennesima stesa: colpi di pistola contro i poliziotti. malviventi si sono dati alla fuga, nessun ferito. E' guerra tra i clan Rinaldi e Mazzarella? Indagini in corso.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 09:26:00 GMT)

Milan - Gattuso : "Siamo spariti dopo il gol del Napoli". Leonardo : "La strada è lunga" : "dopo il gol del Napoli siamo spariti e questo non deve succedere. Dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale, ma dobbiamo avere la personalità senza che ti venga nessun braccino". La faccia di Gennaro ...

Napoli - spari contro gli immigrati al Vasto : la firma del clan e l'ombra del racket : Un colpo al cerchio e uno alla botte. O meglio: sparare contro i neri, per educare tutti, sia i bianchi che i neri. E poi passare all'incasso, specie in un periodo cruciale per...

Napoli - spari contro immigrato. Questore : fare ipotesi "è prematuro" : Napoli, spari contro immigrato. Questore: fare ipotesi "è prematuro" Il 22enne, di origine senegalese e in Italia con permesso di soggiorno, è stato ferito a una gamba nel quartiere Vasto e non è in pericolo di vita. A sparare sono stati due sconosciuti che si sono avvicinati in scooter. Si indaga “a 360 gradi” alla ...