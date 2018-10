Napoli | il 12 ottobre convegno dal titolo Giustizia dello Sport | criticità e

Dal 5 al 7 ottobre al MANN : al via la Fiera del Libro di Napoli : 'Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli promuove la lettura in un rapporto sempre curioso con le dimensioni che possano intersecarsi con il mondo dell'arte: la vocazione del MANN ad essere un ...

Ascolti tv ieri - Napoli – Liverpool vs Sully | Dati Auditel 3 ottobre 2018 : Quanti telespettatori, secondo gli Ascolti tv di ieri, 3 ottobre 2018, hanno seguito la sfida fra Napoli e Liverpool valida per la Champions League? Quanti invece hanno visto il film, in prima visione tv, Sully, in onda su Canale 5? Chi ha vinto fra le due ammiraglie avversarie? Sugli altri maggiori canali del digitale terrestre sono anDati in onda, però, anche altri programmi molto interessanti. In quanti li hanno seguiti? Ecco tutti i Dati ...

Champions League - i risultati di oggi (3 ottobre). Vittorie di Barcellona e PSG - Inter e Napoli perfette : Si è conclusa la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Italiane ampiamente promosse: l’Inter ha vinto sul campo del PSV per 1-2 grazie alle reti di Nainggolan e Icardi che hanno rimediato al vantaggio di Rosario, impresa stellare del Napoli che in casa ha sconfitto il Liverpool con un gol allo scadere di Insigne. Nel girone dell’Inter, il big match tra Barcellona e Tottenham è stato vinto dai blaugrana per 4-2: ...

23 fotografi in mostra dal 1 al 31 ottobre 2018 per raccontare 'La spiritualità a Napoli' : ... partecipazione della popolazione ed esperienza dei luoghi, in un viaggio tra fascino dei particolari e rapporto tra colori e forme, dove ogni foto esprime il mondo interiore dell'autore fino a ...

Smog - a Napoli stop alle auto dal 1 ottobre in alcuni giorni della settimana : stop alle auto in città a partire dal prossimo 1 ottobre e fino al 31 marzo, in alcuni giorni della settimana. È quanto stabilisce una delibera del Comune di Napoli, predisposta per il miglioramento ...

Smog - Napoli : stop alle auto in città dal 1° ottobre : Una delibera del Comune di Napoli, predisposta per il miglioramento della qualità dell’aria, prevede lo stop alle auto in città a partire dal prossimo 1° ottobre e fino al 31 marzo, in alcuni giorni della settimana. Di seguito i dettagli: “Conferma del divieto di accesso e circolazione dei veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci sull’intero territorio cittadino per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì nella ...