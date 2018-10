Napoli | al museo di Capodimonte la maratona ' The big hack'

Classicità e bellezza in mostra a Napoli : al Museo Archeologico i capolavori di Antonio Canova : Il 2019 sarà l’anno della Cultura Russa in Italia e, a Napoli , quello di Canova . Inaugura a marzo l’attesa esposizione che porterà dall'Hermitage di San Pietroburgo i capolavori del grande scultore neoclassico: pezzo forte della mostra al Museo Archeologico napoletano le “Tre Grazie”.Continua a leggere

Il messaggio virale del direttore del museo Archeologico di Napoli ai dipendenti di turno a Ferragosto : "Questo vuol dire credere nel nostro ... : In questi anni però ho potuto riscontrare come, al di là delle difficoltà, l'orgoglio di rappresentare il più grande museo dell'archeologia classica al mondo ha mosso sempre più i nostri passi. Oggi "...

La proposta. A Napoli un museo per Caruso - : ... possano servire a smuovere le acque e che si possa in tempi rapidi offrire un giusto riconoscimento ad un grande artista, vanto della musica e della cultura napoletana, conosciuto in tutto il mondo, ...