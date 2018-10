Nadia Toffa risponde a Mariangela : "Nessuno può insegnare come vivere il dolore" : La conduttrice delle Iene dopo la lettera a Repubblica di una mamma di bimbi malati: "Il dono è assaporare ogni minuto di vita"

Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa travolte dalle polemiche : Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa: un bacio per fugare ogni dubbio. La Marcuzzi è tornata alla guida de "Le Iene" e ha spopolato con un vestito corto rosa shocking tutto paillettes che metteva in risalto ...

Nadia Toffa BACIA ALESSIA MARCUZZI SULLA BOCCA / Foto : "Lesbiche?! No. Ma anche se fosse?" - ma sui social... : Lo scatto che ritrae NADIA TOFFA e ALESSIA MARCUZZI intente a BACIArsi SULLA BOCCA ha diviso i social: c'è chi ha trovato la loro idea geniale e chi, invece, ha criticato la loro scelta.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:54:00 GMT)

Una mamma con due figli malati : “Perché Nadia Toffa ha ragione” : In mezzo alle mille polemiche scaturite dall’affermazione (azzardata, fraintesa, incompresa?) di Nadia Toffa sul “dono del cancro” la risposta migliore, quella che dovrebbe mettere tutti a tacere, la dà questa mamma meravigliosa in una lettera scritta a Repubblica. Lei che di figli gravemente malati ne ha ben due, ha capito perfettamente quello che voleva dire Nadia. E lo spiega in maniera esemplare e commovente. Caro ...

Nadia Toffa bacia Alessia Marcuzzi : Il programma “Le Iene” è tornato in onda e Nadia Toffa continua a far discutere sui social. La Toffa ha pubblicato sul suo profilo “Instagram”2 una foto in cui bacia sulle labbra Alessia Marcuzzi, che da quest’anno è tornata anche lei a condurre il programma. Il commento della Toffa ha subito attirato l’attenzione dei fan: «Ma quanto ci vogliamo bene? E quanto ci divertiamo? Ma soprattutto quanto siamo amiche? Lesb….he? ...

Una mamma di figli malati "non avete capito Nadia Toffa"/ "Cancro un dono" : Laura Chiatti - "potere dell'amore" : Lettera di una mamma con figli malati: 'non avete capito Nadia Toffa, cancro è un dono assieme all'amore di amici e famiglia'.

Una mamma di figli malati “non avete capito Nadia Toffa”/ “Cancro un dono” : Laura Chiatti - “potere dell’amore” : Lettera di una mamma con figli malati: "non avete capito Nadia Toffa, cancro è un dono assieme all'amore di amici e famiglia". Dopo gli insulti social alla Iena, il sostegno di Laura Chiatti(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:39:00 GMT)

Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa si baciano : un messaggio particolare (Foto) : Il bacio di Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa su Instagram Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa si baciano e la foto appare su Instagram. Le due conduttrici de Le Iene si sono mostrate così stamattina in un post sul profilo della Toffa. Tutto per mostrare, anzi per confermare, l’affetto e la stima che le unisce. E […] L'articolo Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa si baciano: un messaggio particolare (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Nadia Toffa - bacio saffico con Alessia Marcuzzi : «Lesbiche? No - ma...» : Le Iene sono tornate e Nadia Toffa continua a far discutere sui social. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui bacia sulle labbra Alessia Marcuzzi, che da...

Nadia Toffa - un dolce bacio sulle labbra ad Alessia Marcuzzi : il messaggio d’affetto e di… tolleranza! : Nadia Toffa bacia sulle labbra Alessia Marcuzzi: il gesto d’affetto per l’altra presentatrice de Le Iene è un messaggio contro l’omofobia Nadia Toffa ed Alessia Marcuzzi si baciano sulle labbra in un post Instagram della bresciana. Le due presentatrici de ‘Le Iene’ mostrano la loro amicizia sui social e la Toffa lancia così un messaggio contro l’omofobia. “Ma quanto ci vogliamo bene!? – ...

Nadia Toffa - il segreto dietro a questa foto : perché stava urlando in studio. La Iena rompe il silenzio : Il ritorno di Nadia Toffa alla guida de Le Iene nella sua edizione domenicale ha mobilitato tutto il web che ha voluto dare il ben tornato alla conduttrice. L'affetto non arriva solo dai social ...

La delusione di Nadia Toffa : “Tradita dagli amici più cari”. E Alessia Marcuzzi la difende : Nadia Toffa si sfoga su Instagram, raccontando di essere stata tradita da alcuni amici. La terribile lotta contro il cancro non è ancora finita, ma oggi la conduttrice delle Iene sta meglio. Lentamente e con determinazione, Nadia sta riconquistando la normalità e la sua vita quotidiana. Il ritorno nel programma che l’ha resa famosa però è stato segnato da alcune delusioni. Non solo il commento cattivo di un utente, a cui la Toffa ha ...

Nadia Toffa pugnalata alle spalle dai suoi più cari amici… : Nadia Toffa sembrerebbe abbia ricevuto una pugnalata dai suoi più cari amici “Gli amici nella mia vita contano tantissimo. Nella vostra? E gli amici sono quelli che ti aiutano a rialzarti, quando le altre persone neanche si erano accorte che tu fossi caduto”. Inizia così l’ultimo post su Instagram di Nadia Toffa, che si sfoga con i follower per una brutta delusione in amicizia, anche se non entra nei particolari. La ...

Nadia Toffa/ Lo sfogo social : “Mi hanno tradito…” - poi è scontro sul web con un follower : Nadia Toffa continua ad insospettire il popolo del web con strani messaggi e pensieri. Ultimamente infatti, ha affermando di essere stata tradita da alcuni dei suoi migliori amici.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 22:25:00 GMT)