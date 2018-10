Mozione anti-abortista a Verona | attacchi alla capogruppo Pd

Il Pd di Verona sfiducia la capogruppo che ha votato la Mozione antiabortista : I consiglieri comunali del Partito Democratico di Verona sfiduciano la capogruppo Carla Padovani e ne chiedono le dimissioni per il suo appoggio all'approvazione dell'altra sera della mozione antiabortista sostenuta dalla Lega e dal sindaco di Verona. Secondo Elisa La Paglia, Stefano Vallani, Federico Benini "la posizione di adesione alla mozione espressa dalla capogruppo è inaccettabile. Crediamo che la consigliera Padovani non sia ...

Verona - approvata in Comune una Mozione leghista anti-aborto - M5S : 'Tornati nel Medio Evo' : La notizia che, a Verona, il Consiglio Comunale ha approvato una mozione contro l'aborto fa rumore per diversi motivi. Il primo è che, nel 2018, sono passati quarant'anni dall'approvazione della Legge 194 che consente alle donne di interrompere la propria gravidanza e ogni tentativo di limitarne gli effetti suscita un certo clamore. Il secondo motivo invece è prettamente politico, considerato che la mozione è nata in seno alla Lega e genera una ...

Verona vota Mozione anti-aborto. Emma Bonino : «Nostalgia reazionaria» : «Viviamo un periodo di nostalgia reazionaria. È quella tensione verso i “vecchi tempi d’oro”, in cui però proliferavano le discriminazioni sessuali e gli aborti clandestini». Emma Bonino conia un’efficace formula ossimorica per descrivere quello che è accaduto a Verona. Perché da oggi c’è una città in Italia che è ufficialmente contro l’aborto. Il consiglio comunale ha approvato nella notte una mozione della ...

Verona - capogruppo Pd vota Mozione anti-aborto. Dem chiedono l’espulsione : “Grave errore” : Dopo il voto favorevole alla mozione anti-aborto della capogruppo del Pd in consiglio comunale a Verona, Carla Padovani, arrivano le richieste di dimissioni e dell'avvio della procedura di espulsione da parte di alcuni esponenti dem. Maurizio Martina parla di un "grave errore", Nicola Zingaretti afferma: "Non si procede con colpi di mano ideologici su temi così delicati".Continua a leggere

Verona - Mozione antiaborto.Vota anche Pd : 18.34 Il Consiglio comunale di Verona ha approvato,con 21 voti favorevoli e 6 contrari, la mozione del consigliere della Lega Zelger che impegna il sindaco e la giunta a sostenere iniziative per la prevenzione dell'aborto e a proclamare ufficialmente Verona "città a favore della vita". Ha votato a favore anche la capogruppo del Pd Padovani.La mozione controfirmata anche dalla capogruppo del Pd "è incompatibile con le posizioni del partito ...

