MotoGp - Viñales applaude la Yamaha : "in gara andremo al massimo - non abbiamo nulla da perdere" : Il pilota spagnolo ha parlato del risultato ottenuto in qualifica, sottolineando la propria felicità per i miglioramenti della Yamaha I problemi sembrano essere alle spalle, almeno qui in Thailandia. La Yamaha è cresciuta e a Buriram l'ha dimostrato, centrando la top-4 con entrambi i propri piloti. Secondo Valentino Rossi e quarto Maverick Viñales, con lo spagnolo alquanto felice per aver ritrovato le

MotoGp – Il lato umano di Maverick Vinales - le parole che non ti aspetti : "mi sono sentito messo da parte" : Maverick Vinales ed il rapporto con la Yamaha: lo spagnolo del team di Iwata si mette a nudo Maverick Vinales ritrova la serenità nel venerdì di prove libere del Gp della Thailandia: lo spagnolo della Yamaha ha chiuso in prima e seconda posizione rispettivamente le Fp1 e Fp2 sul circuito di Buriram. Sensazioni dunque positive per Vinales che, ai microfoni Sky, al termine della prima giornata di prove thailandesi, ha mostrato il suo lato

MotoGp - che liberazione per Viñales : "finalmente mi hanno dato la M1 che chiedevo. La nuova carena? Chiederò a Rossi" : Il pilota spagnolo ha ritrovato il sorriso in Thailandia, la nuova Yamaha gli piace e si vede anche dai risultati ottenuti in pista Una giornata positiva per la Yamaha, soprattutto per Maverick Viñales capace di chiudere al primo e al secondo posto le due sessioni di prove libere di oggi. Sensazioni piuttosto positive per lo spagnolo, sorpreso dal comportamento della sua M1, completamente diversa rispetto a quella delle ultime

MotoGp - GP Thailandia 2018 : prove libere 2. Andrea Dovizioso precede Vinales di un soffio - Marquez 4° - Rossi 9° - Lorenzo ko dopo una brutta caduta : Se nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP erano state le Yamaha a dominare, nel secondo turno nella torrida Buriram a farla da padrone sono Andrea Dovizioso (Ducati) e l’equilibrio, dato che i primi dieci sono raccolti in appena tre decimi. Il forlivese, infatti, fa segnare il miglior tempo in 1:31.090 con doppia gomma Soft, precedendo Maverick Vinales (Yamaha) con doppia Hard di 31 millesimi, ...

MotoGp - Thailandia : Vinales davanti nelle prime libere - Rossi secondo : BURIRAM - Ottimo debutto thailandese per le Yamaha: nella prima sessione di libere della MotoGp in vista del Gp in Thailandia, Maverick Vinales è stato il più veloce in 1'31''220 con Valentino Rossi ...

MotoGp – Terminate le FP1 in Thailandia : super Yamaha con Viñales-Rossi - Marquez solo quinto [FOTO] : Maverick Viñales e Valentino Rossi portano le due Yamaha in prima e seconda posizione al termine delle FP1 in Thailandia, seguono Dovizioso e Miller Non potrebbe cominciare meglio il week-end del Gp della Thailandia per la Yamaha che, al termine della prima sessione di prove libere, piazza i propri piloti davanti a tutti. Il miglior tempo lo fa segnare Maverick Viñales, fermando il crono sull’1:31.220, precedendo di oltre due decimi ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : prove libere 1. Doppietta Yamaha a Buriram - con Maverick Vinales davanti a Rossi - terzo Dovizioso - quinto Marquez : Grande sorpresa nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. Sulla pista di Buriram, alla prima apparizione assoluta nella classe regina, infatti, sono le due Yamaha a piazzare i migliori tempi e, viste le temperature di 30° per quanto riguarda l’aria, e 45° l’asfalto, non era assolutamente semplice da prevedere. davanti a tutti si piazza Maverick Vinales con il tempo di 1:31.220, staccando il ...

MotoGp – Vinales dimentica Aragon : “concentrato per finire la stagione nella migliore posizione possibile” : Le parole di Maverick Vinales alla vigilia del Gp della Thailandia: lo spagnolo dimentica Aragon per concentrarsi sul nuovo appuntamento della stagione E’ tutto pronto sul circuito di Buriram per il nuovissimo appuntamento della MotoGp, inserito nel calendario a partire proprio dalla stagione 2018, attualmente in corso. I piloti sono in viaggio in vista del nuovo Gp della Thailandia, che si disputerà domenica. Alessandro La ...

MotoGp – Crisi Yamaha - Freddie Spencer tira le orecchie ai piloti : “Rossi e Vinales? Mentalità sbagliata” : Freddie Spencer ‘rimprovera’ Valentino Rossi e Maverick Vinales: il parere dell’ex campione motociclistico sul periodo buio in casa Yamaha La Yamaha vola in Thailandia, dove domenica si correrà il 15° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. A Buriram, il team di Iwata spera di poter far meglio delle ultime gare, in particolar modo del deludente Gp di Aragon, dove per tutto il weekend la squadra ha faticato. La M1 continua a dare ...

MotoGp – Disastro Yamaha ad Aragon - lo sconforto di Vinales : “era tutto sbagliato” : Maverick Vinales e il Disastro Yamaha ad Aragon: lo spagnolo del team di Iwata deluso e amareggiato Un fine settimana amarissimo, ad Aragon, per la Yamaha: i piloti del team di Iwata non sono riusciti a far meglio dell’ottavo e del decimo posto, ieri in gara, dopo due giornate di prove complicatissime. Valentino Rossi e Maverikck Vinales non sono dunque felici e contenti per le performance in pista della loro M1 e sono ben ...

MotoGp – Vinales sconsolato dopo Aragon : “vedere gli altri che fanno bene e noi sempre peggio è difficile” : Maverick Vinales sconsolato dopo il GP di Aragon: ancora una giornata storta per la Yamaha, con lo spagnolo arrivato solo 10° Ancora una gara da dimenticare per la Yamaha. Il verdetto di Aragon vede Valentino Rossi chiudere 8° e Maverick Vinales addirittura 10° a +22 secondi dal vincitore Marquez. Tanta delusione per il pilota spagnolo, desideroso di far bene davanti al proprio pubblico. Nel post gara, Vinales è apparso quasi sconsolato al ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : uno strepitoso Marc Marquez vince davanti al proprio pubblico davanti a Dovizioso e Iannone - out Lorenzo - 8° Rossi - 10° Vinales : Voleva vincere a tutti i costi Marc Marquez (Honda) sia perchè si correva in Spagna, sia perchè era da luglio in Germania che non poteva festeggiare. Il campione del mondo in carica, quindi, centra il gradino più alto del podio del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP e, con questi 25 punti, si avvicina ormai definitivamente al suo quinto titolo iridato nella classe regina. Il Cabroncito ha avuto la meglio, dopo un bellissimo duello, ...