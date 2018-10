MotoGp – Valentino | ma che fai? Il Dottore bussa sulla moto di Dovizioso in Thailandia

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Valentino Rossi risponde da campione. Yamaha di nuovo competitiva e il Dottore torna a far paura : La rinascita del Campione, il ruggito del leone ferito, la risposta del fenomeno indiscusso: Valentino Rossi batte un colpo nel momento più complicato della stagione e conquista una spettacolare seconda posizione sulla griglia di partenza del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domani sul tracciato di Buriram. Il Dottore si era più volte lamentato nei confronti della Yamaha, in crisi totale nel corso di questa ...

MotoGp – Marquez vuole migliorare - Valentino Rossi si paragona all’Inter e Dovizioso duro su Iannone : i piloti nel post qualifica in Thailandia : Marc Marquez, Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso commentano le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram è festa Honda, ma anche la Yamaha esulta! Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ad ottenere la sua 50ª pole ...

Valentino Rossi - GP Thailandia MotoGp 2018 : “Siamo migliorati in accelerazione - sono contento del passo. Domani mi gioco la vittoria” : Valentino Rossi ha ruggito durante le qualifiche del GP della Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha battuto un colpo e ha stampato il secondo tempo di giornata ad appena 11 millesimi di distacco da Marc Marquez: un risultato sontuoso per il nove volte Campione del Mondo considerando le difficoltà riscontrate dalla Yamaha in questa stagione. Il centauro di Tavullia si trova a meraviglia sul nuovo circuito di Buriram, ha ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : la rinascita di Valentino Rossi! E’ secondo in qualifica dietro Marquez! 3° Dovizioso - Yamaha alla riscossa : Nonostante partisse dalla Q1 dopo la caduta di questa mattina nella terza sessione di prove libere, Marc Marquez (Honda) centra la pole position anche del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP, ma stavolta ha dovuto tirare fuori tutto quello che aveva dalla sua moto. Il campione del mondo in carica, sempre più vicino al suo quinto titolo iridato nella classe regina, ha stampato un ottimo 1:30.088, superando proprio all’ultimo ...

MotoGp – Finalmente pace fatta? Valentino Rossi e quella simpatica FOTO con… Marquez in Thailandia : Valentino Rossi concede una FOTO al mini Marc Marquez thailandese: pace fatta tra il Dottore e il pilota della Honda Manca ormai poco per le qualifiche del Gp della Thailandia: Marquez dovrà clamorosamente passare dalla Q1 a causa di una caduta nelle Fp3 che gli ha impedito di stabilire il tempo necessario per accedere direttamente alla seconda fase delle qualifiche. In attesa dello spettacolo delle qualifiche, è una simpatica scena che ...

LIVE MotoGp - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : qualifiche. Dovizioso per la pole - occasione per Valentino Rossi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram, Marc Marquez è pronto a vincere ancora dopo il trionfo di Aragon. Spetterà alla Ducati cercare di mettere il bastone tra le ruote all’iberico. Sia Dovizioso che Jorge Lorenzo hanno fatto vedere di essere velocissimi su qualunque tracciato e le caratteristiche della pista di questo ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : prove libere 3. Andrea Dovizioso è ancora il più veloce - Valentino Rossi 7° - Marquez parte dalla Q1 - Lorenzo non corre : Diverse sorprese nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP. In primo luogo Jorge Lorenzo e la Ducati hanno deciso, di comune accordo, che il fine settimana di Buriram finisce qui per il maiorchino, dopo la rovinosa caduta di ieri. In secondo luogo, Marc Marquez (Honda) compie una delle sue solite scivolate senza troppe conseguenze, ma in questa occasione non lo fanno andare oltre ...

MotoGp - Valentino Rossi infuriato : “Yamaha non si può permettere altri due anni così - io ho firmato e continuerò a correre ma…” : Valentino Rossi letteralmente infuriato dopo la prima giornata di prove libere del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore, secondo nella prima sessione e nono nel secondo turno, è visibilmente deluso non tanto per il risultato odierno ma per l’intera stagione in cui non è riuscito a essere competitivo ai massimi livelli a causa di una Yamaha in grandissima crisi. Il centauro di Tavullia non si è più voluto nascondere ...

MotoGp – Valentino Rossi tra errori e miglioramenti - il Dottore boccia la nuova carena Yamaha in Thailandia : Valentino Rossi positivo in Thailandia al termine delle Fp2 del Gp della Thailandia: le parole del Dottore dopo la prima giornata in pista a Buriram Si è conclusa ormai da qualche ora la prima giornata di prove libere del Gp della Thailandia. Protagonista indiscusso della giornata è sicuramente Jorge Lorenzo, caduto violentemente nelle Fp2 sul circuito di Buriram. Il maiorchino della Ducati è stato trasportato prima al centro medico e poi ...

MotoGp – Valentino Rossi come… Don Matteo : fan in delirio sui social [FOTO] : Meme tutti da ridere: Valentino Rossi al Ranch come… Don Matteo I piloti della MotoGp sono quasi sicuramente a letto, a quest’ora, considerando il fuso orario con la Thailandia, dove domenica si correrà per la prima volta nella storia un Gp della categoria regina. Oggi i campioni delle due ruote hanno incontrato la stampa, per raccontare con quali sensazioni si avvicinano alla gara di Buriram. Sensazioni non troppo positive per ...

MotoGp - GP Thailandia. L'obiettivo di Valentino Rossi : 'Difendere il terzo posto nel Mondiale' : Jarvis: "Yamaha avrebbe bisogno di concessioni" Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il Tem Manager Yamaha in vista della pRossima stagione ha spiegato di volere riparlare di concessioni tecniche,...