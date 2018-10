MotoGp Thailandia | Rossi | «Yamaha di oggi come l' Inter degli ultimi tempi»

MotoGp - GP Thailandia. Andrea Dovizioso attacca Andrea Iannone : 'Ha bisogno di una bussola per girare' : Andrea Dovizioso e Andrea Iannone hanno vissuto due stagioni insieme alla Ducati, 2015 e 2016,. Anni complicati, in cui entrambi hanno messo insieme appena due vittorie nel 2016, Dovizioso in Malesia, ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Valentino Rossi risponde da campione. Yamaha di nuovo competitiva e il Dottore torna a far paura : La rinascita del Campione, il ruggito del leone ferito, la risposta del fenomeno indiscusso: Valentino Rossi batte un colpo nel momento più complicato della stagione e conquista una spettacolare seconda posizione sulla griglia di partenza del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà domani sul tracciato di Buriram. Il Dottore si era più volte lamentato nei confronti della Yamaha, in crisi totale nel corso di questa ...

MotoGp – Valentino - ma che fai? Il Dottore bussa sulla moto di Dovizioso in Thailandia [VIDEO] : Valentino Rossi ha ritrovato la voglia di ridere e scherzare: simpatico siparietto del Dottore con la moto di Dovizioso al parco chiuso del Gp della Thailandia Weekend finalmente positivo in casa Yamaha: i piloti del team di Iwata hanno affrontato giornate serene e soddisfacenti in pista, dopo un periodo complicatissimo, sul circuito di Buriram. Valentino Rossi, oggi, ha conquistato un’ottima prima fila nelle qualifiche del Gp della ...

MotoGp Thailandia - Rossi : «Siamo come l'Inter degli ultimi tempi» : BURIRAM - ' Siamo come l'Inter degli ultimi tempi, ora giochiamo bene' . Valentino Rossi commenta così il secondo posto in griglia di partenza dopo le qualifiche del Gp di Thailandia, gara inedita per ...

MotoGp - GP Thailandia - Jorge Lorenzo si ferma : 'Inutile rischiare' : Termina in anticipo la settimana a Buriram di Jorge Lorenzo: lo spagnolo della Ducati, protagonista di un'impressionante caduta alla curva 3 nel finale delle seconde prove Libere, ha annunciato di non ...

MotoGp - Jorge Lorenzo salta il GP Thailandia 2018 : “Ho una fissura al radio destro. Provo a recuperare per Motegi” : Jorge Lorenzo non correrà il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP in programma domani sul tracciato di Buriram. Lo spagnolo era caduto ieri durante le prove libere 2 a causa di un brutto highside della sua Ducati, le prime visite mediche avevano escluso la presenza di fratture ma l’iberico non è riuscito a recuperare dagli acciacchi (era uscito già infortunato dal GP di Aragon di due settimane fa) e ha così ufficializzato la ...

MotoGp – Dovizioso tra difficoltà e soddisfazione - l’analisi di Andrea in Thailandia : “Iannone? Fa così a priori” : L’analisi di Andrea Dovizioso dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp della Thailandia: le parole del forlivese della Ducati Un’importante prima fila per Andrea Dovizioso a Buriram: il ducatista ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Marquez e Rossi, le qualifiche del Gp della Thailandia. Una prima fila soddisfacente per il forlviese della Rossa, che domani correrà in pista senza il suo compagno di squadra, Jorge Lorenzo, ...

MotoGp - la griglia di partenza del GP di Thailandia 2018 : 1° M. Marquez 2° V. Rossi 3° A. Dovizioso 4° M. Vinales 5° C. Crutchlow 6° A. Iannone 7° D. Pedrosa 8° J. Zarco 9° D. Petrucci 10° J. Miller 11° A. Rins 12° A. Bautista 13° F. Morbidelli ...

