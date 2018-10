MotoGp – Rovinosa caduta di Marquez nelle terze libere | Marc fuori dalla pista e

sportfair

: RT @quotidianonet: #ThaiGP, caduta rovinosa per Jorge #Lorenzo, che finisce fuori pista e distrugge la Ducati - LIDAMUGNAI : RT @quotidianonet: #ThaiGP, caduta rovinosa per Jorge #Lorenzo, che finisce fuori pista e distrugge la Ducati - Ciarachanel88 : RT @quotidianonet: #ThaiGP, caduta rovinosa per Jorge #Lorenzo, che finisce fuori pista e distrugge la Ducati - qn_giorno : RT @quotidianonet: #ThaiGP, caduta rovinosa per Jorge #Lorenzo, che finisce fuori pista e distrugge la Ducati -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Laprovein Thailandia costa ala Q1, il pilota della Honda a sorpresatop ten dopo il capitombolostramazza a terra sul finire delleprovein Thailandia e vede sfumare la possibilità di qualificarsi per la Q2, senza dover disputare la Q1. Lo spagnolo in curva, sul circuito di Buriram, ha perso il controllo della sua moto ed è finito nella ghiaia. Le manovre al limite del pilota della Honda fanno spesso rischiare aquesto tipo di capitomboli. Ecco il video delladi: DRAMA @93 is down at Turn 4 and he misses out on a Q2 spot! #ThaiGP pic.twitter.com/Nj5Ir5f9rT —(@) 6 ottobre 2018 L'articolodi…top ten! VIDEO SPORTFAIR.