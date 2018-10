: #MotoGp: niente pole e Gp per #Lorenzo - Agenzia_Ansa : #MotoGp: niente pole e Gp per #Lorenzo - SkySportMotoGP : ?? #Bez12 si prende la #POLE #Moto3 ?? ?? I dolori alla mano frenano #Martin ?? Caduta alla fine per #Bestia 1?????… - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#MotoGp: la pole è di #Marquez, Valentino #Rossi secondo. Sul circuito di #Buriram in #Thailandia, te… -

Marc(Honda) conquista laposition nel Gp di Thailandia col tempo di 1'30"088.Il leader del Mondiale, che tocca le 78in carriera,quarta in questa stagione, sulla pista di Buriram precede di 11 millesimi Valentino(Yamaha). Terza la Ducati di Dovizioso. Quarto partirà lo spagnolo Vinales,seguito da Crutchlow e Iannone,mentre Petrucci finisce in terza fila alle spalle di Pedrosa e Zarco.Lorenzo, che si è fratturato il polso nelle libere di venerdì, non ha preso parte alle qualifiche e quindi non sarà domani in gara.(Di sabato 6 ottobre 2018)