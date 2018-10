MotoGp – Petrucci in qualifica delude le sue aspettative | “pensavo di essere in prima

MotoGp - parte bene Petrucci in Thailandia : al termine delle libere è quinto : Inizia con il piede giusto il gran premio di Thailandia per il pilota della Alma Pramac Racing Danilo Petrucci, che insieme al compagno di scuderia Jack Miller ha dimostrato di avere un buon passo sin ...

MotoGp - Petrucci : 'Con Dovizioso faremo grandi cose' : ... 9 vittorie e 12 podi, ottenendo il titolo di Campione italiano Stock 1000 2011 con una gara di anticipo e di vicecampione del Mondo Stock 1000 2011 a 2 punti dal vincitore. 'Credo che sia la mia ...

MotoGp - Petrucci : "Oggi forse Ducati sceglierebbe Lorenzo" : Fra Petrucci e Lorenzo c'è una rivalità che non emerge al primo colpo d'occhio: in realtà il ternano, che l'anno prossimo correrà al posto del maiorchino, punta a finire la stagione davanti alla ...

MotoGp - Petrucci contento ma non soddisfatto ad Aragon : “sto lavorando per l’anno prossimo” : Petrucci confessa le sue sensazioni dopo le seconde prove libere sul circuito di Aragon, il pilota soddisfatto ma non troppo La prima giornata di prove libere sul circuito di Aragon si è appena conclusa. Il pilota più veloce, nei tempi combinati delle Fp1 e Fp2, è risultato essere il ‘solito’ Marc Marquez, seguito dalle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. In vista del quattordicesimo appuntamento del ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : poker Ducati nella FP1 - con Andrea Dovizioso che precede Danilo Petrucci - settimo Rossi : Andrea Dovizioso (Ducati) inizia con il piede giusto il fine settimana del Gran Premio di Aragon 2018 di MotoGP piazzando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Il pilota romagnolo ha confermato di essere in grande spolvero sia a livello personale che a livello di feeling con la moto, sfruttando anche i test svolti al MotorLand qualche settimana fa. Il pilota romagnolo ha stampato un ottimo 1:48.020 approfittando della gomma Hard ...

MotoGp – Occhi lucidi per Petrucci dopo le Fp2 ad Aragon : “per il risultato? No! Ecco la verità” : Danilo Petrucci e il secondo posto nelle Fp2 del Gp di Aragon: le parole del ternano del team Pramac dopo la sessione mattutina di prove Splendido poker Ducati questa mattina nelle Fp1 del Gp di Aragon: Andrea Dovizioso ha chiuso in testa, davanti al suo futuro compagno di squadra, Danilo Petrucci, che si è lasciato alle spalle Miller e Lorenzo. Soddisfatto ma concentrato su un duro lavoro per risolvere qualche problema di troppo con le ...

MotoGp - Danilo Petrucci risponde a Jorge Lorenzo : “Mi fa effetto che lui parli di me come se fosse ingiusto che io vada al suo posto” : Senza ombra di dubbio Danilo Petrucci non vede l’ora di scendere in pista ad Aragon, sede del 14° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Reduce dall’undicesimo posto del weekend di Misano, caratterizzato da tanti problemi tecnici sulla sua Ducati Pramac, il pilota umbro ha un po’ espresso le sue impressioni alla vigilia. “La gara di Misano non è andata come avremmo sperato, perché c’è stato un problema nel giro di ...

MotoGp – Petrucci - la disfatta di Misano e la risposta a Jorge Lorenzo : “parla di me come se fosse ingiusto che io vada al suo posto” : Danilo Petrucci si lascia Misano alle spalle e risponde alle affermazioni di Jorge Lorenzo: il ternano Pramac senza peli sulla lingua Tutto pronto per il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: i piloti sono arrivati in terra spagnola, dove domenica si correrà il Gp di Aragon. La Ducati arriva motivata dopo la vittoria di Dovizioso a Misano e la buona gara di Lorenzo, rovinata da un errore sul finale. Il team di Borgo Panigale ...

MotoGp Yamaha - Zarco : «Devo finire davanti a Crutchlow e Petrucci» : TORINO - A Misano anche Johann Zarco, come tutti i piloti Yamaha, ha avuto diverse difficoltà e ha chiuso ben lontano dalle posizioni che contano. Invertire la rotta già a partire dal GP di Aragon ...

MotoGp – Ladri in casa Pramac - rubata la bici di Petrucci : l’identikit conduce ad un fan di Valentino Rossi : Il racconto, l’identikit e l’appello del Crew Chief di Danilo Petrucci: rubata ai box Pramac di Misano la bici del pilota ternano Il weekend di gara del Gp di San marino e della Riviera di Rimini ha regalato grande spettacolo, con le tre vittorie tutte italiane di Dalla Porta, Bagnaia e Dovizioso, rispettivamente in Moto3, Moto2 e MotoGp. Non sono però mancati gli episodi spiacevoli: oltre al gesto folle di Romano Fenati, anche ...

MotoGp – Petrucci sorpreso da Marquez e Lorenzo : “seguire Marc non è mai una buona idea - Jorge? Non lo capiamo” : Danilo Petrucci, la scia di Marquez e la terza fila oggi a Misano: le parole del ternano Pramac dopo le qualifiche del Gp di San Marino L’attesa sta per terminare: oggi pomeriggio andrà in scena il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. La gara di casa di tutti i piloti italiani si prospetta infuocata, con Jorge Lorenzo in pole position, seguito da un sorprendente Jack Miller e da Maverick Vinales. Quarto tempo per Dovizioso ...

MotoGp - Petrucci partirà ottavo a Misano : Per la cronaca la Ducati di Lorenzo si è aggiudicata la pole, stracciando di fatto tutti gli avversari in pista. Secondo, un po' a sorpresa, il compagno di scuderia di Petrucci Jack Miller, mentre ...

MotoGp – Petrucci ‘minaccia’ le Ducati a Misano : “vanno fortissimo e noi gli vogliamo andar dietro” : Danilo Petrucci contento al termine della prima giornata di prove sul circuito di Misano: le parole del ternano del team Pramac Andrea Dovizioso è il più veloce della prima giornata di prove sul circuito di Misano. Dopo la buona Fp1 del mattino, il forlivese della Ducati ha chiuso in testa alla classifica dei tempi anche le Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, seguito da Lorenzo e Crutchlow. Ottimo sesto posto per Danilo ...

MotoGp – Petrucci - la visita al Vaticano e il Gp di San Marino : Danilo sincero ed esilarante sull’incontro con Papa Francesco : Danilo Petrucci commenta l’incontro con Papa Francesco tra le risate e le emozioni: le sensazioni del ternano Pramac alla vigilia del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini E’ tutto pronto per l’attesissimo appuntamento del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, valido per la tredicesima tappa del Mondiale 2018 di MotoGp. Tanti pre-event, ieri, tra divertimento e forti emozioni: se Lorenzo ha guidato un veicolo ...