Motogp - Marc Marquez in pole anche in Thailandia - Rossi sfortunato a solo 11 millesimi : Marc Marquez partirà dalla pole position nel Gran Premio di Thailandia della MotoGp. Con il tempo di 1.30.088, lo spagnolo della Honda ha preceduto la Yamaha di Valentino Rossi di appena 0.011 ...

Motogp - Marquez "mi sento forte" : "Sono contento -dice il campione del mondo- mi sentivo forte con la moto, vediamo di lavorare ancora, ci sono due o tre cose che non mi piacciono". Soddisfatto per la prima fila Andrea Dovizioso: "...

Motogp - Thailandia : Marquez in pole davanti a Rossi e Dovizioso : Marc Marquez sembra non avere rivali in Motogp : il fuoriclasse spagnolo della Honda e campione del mondo in carica, infatti, ha conquistato l'ennesima pole position stagionale nel gran premio di ...

Motogp - Marquez e gli sbalzi d’umore : “stamattina ero nero per la caduta - con la pole mi son tranquillizzato” : Il pilota della Honda ha parlato dopo la conquista della pole position a Buriram, sottolineando di essersi tranquillizzato dopo la rabbia posto FP3 pole position numero cinquanta per Marc Marquez in Thailandia, il pilota della Honda mette tutti in fila a Buriram riscattando la caduta avvenuta nelle FP3. AFP/LaPresse Una prestazione perfetta quella dello spagnolo, che beffa anche la Yamaha di Valentino Rossi, costretto ad accontentarsi ...

Motogp - pole position per Marquez nel Gp della Thailandia. Secondo Rossi - seguito da Dovizioso : Marc Marquez si è aggiudicato la pole position del Gran Premio della Thailandia della MotoGp, a Buriram. Con il suo 1:30:088, lo spagnolo in sella alla Honda ha precedeuto Valentino Rossi di appena 11 millesimi. A chiudere la prima fila è sempre un italiano: Andrea Dovizioso, in terza posizione. Il pilota della Ducati aveva fatto segnare il miglior tempo nelle quarte e ultime libere, precedendo Marquez con un 1:30:693 Sesto posto per Andrea ...

Motogp - Thailandia - pole Marquez - 2/o Rossi : ANSA, - ROMA, 6 OTT - Solo 11 millesimi dividono la pole di Marc Marquez, 1'30"088, dal secondo posto di Valentino Rossi sul circuito di Buriram, Thailandia,. Al termine delle qualifiche della Motogp ...

Motogp Thailandia 2018 live - Marquez in pole. Rossi secondo. La griglia di partenza : Lo spagnolo della Honda primo sulla griglia di partenza, a suo fianco il Dottore su Yamaha. Terza la Ducati di Dovizioso

Motogp Thailandia - griglia di partenza : Marquez in pole - Rossi secondo : BURIRAM - Marc Marquez si riprende il comando, un super Valentino Rossi beffa Andrea Dovizioso: il leader del Mondiale ha centrato la pole position in vista dell'inedito Gp di Thailandia con il tempo ...

Motogp – Marquez vuole migliorare - Valentino Rossi si paragona all’Inter e Dovizioso duro su Iannone : i piloti nel post qualifica in Thailandia : Marc Marquez, Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso commentano le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram è festa Honda, ma anche la Yamaha esulta! Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ad ottenere la sua 50ª pole ...

Motogp – Marquez in pole a Buriram : la griglia di partenza del Gp della Thailandia : Una prima fila di fuoco: la griglia di partenza del Gp della Thailandia Nonostante un problema nelle Fp3 che gli ha impedito di staccare il pass per la Q1, Marquez, dopo esser passato dalla prima fase delle qualifiche sul circuito di Buriram, è riuscito a conquistare la pole position del Gp della Thailandia, la 50ª della sua carriera. Un finale infuocato, con i piloti della categoria regina a caccia delle migliori posizioni in griglia di ...

Motogp : pole a Marquez davanti a Rossi : 10.22 Marc Marquez (Honda) conquista la pole position nel Gp di Thailandia col tempo di 1'30"088.Il leader del Mondiale, che tocca le 78 pole in carriera,quarta in questa stagione, sulla pista di Buriram precede di 11 millesimi Valentino Rossi (Yamaha). Terza la Ducati di Dovizioso. Quarto partirà lo spagnolo Vinales,seguito da Crutchlow e Iannone,mentre Petrucci finisce in terza fila alle spalle di Pedrosa e Zarco.Lorenzo, che si è fratturato ...

Motogp Buriram - pole Marquez; Rossi e Dovizioso in prima fila : Undici millesimi. Tanti separano Marc Marquez da Valentino Rossi in una qualifica del GP di Thailandia che all'improvviso ci restituisce una Yamaha molto competitiva. Ma alla fine a spuntarla ancora ...

Motogp - GP Thailandia 2018 : la rinascita di Valentino Rossi! E’ secondo in qualifica dietro Marquez! 3° Dovizioso - Yamaha alla riscossa : Nonostante partisse dalla Q1 dopo la caduta di questa mattina nella terza sessione di prove libere, Marc Marquez (Honda) centra la pole position anche del Gran Premio di Thailandia 2018 della MotoGP, ma stavolta ha dovuto tirare fuori tutto quello che aveva dalla sua moto. Il campione del mondo in carica, sempre più vicino al suo quinto titolo iridato nella classe regina, ha stampato un ottimo 1:30.088, superando proprio all’ultimo ...

Diretta Motogp/ Streaming video SKY qualifiche live : pole a Marquez! Secondo Rossi (Gp Thailandia 2018) : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Thailandia 2018 Buriram: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul nuovo circuito (oggi sabato 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 09:51:00 GMT)