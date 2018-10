MotoGp | Marc Marquez in pole anche in Thailandia | Rossi sfortunato a solo 11 millesimi

MotoGp – Rovinosa caduta di Marquez nelle terze libere : Marc fuori dalla pista e dalla…top ten! [VIDEO] : La caduta nelle terze prove libere in Thailandia costa a Marc Marquez la Q1, il pilota della Honda a sorpresa fuori dalla top ten dopo il capitombolo Marc Marquez stramazza a terra sul finire delle terze prove libere in Thailandia e vede sfumare la possibilità di qualificarsi per la Q2, senza dover disputare la Q1. Lo spagnolo in curva, sul circuito di Buriram, ha perso il controllo della sua moto ed è finito nella ghiaia. Le manovre al ...

MotoGp – Marc Marquez commenta la caduta di Lorenzo : “è successo qualcosa di strano” : Marc Marquez commenta la caduta di oggi di Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp della Thailandia Un venerdì di prove da dimenticare per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati, reduce dal brutto infortunio di Aragon, è stato protagonista di un terribile highside che lo ha mandato letteralmente ko. Il maiorchino non ha riportato fratture, ma due brutte contusioni che potrebbero impedirgli di tornare in sella alla sua moto domani e per la gara ...

MotoGp - Lorenzo : 'Marquez imprudente'. Marc : 'Opinioni diverse' : Jorge Lorenzo deciderà solo venerdì se partecipare o meno al GP della Thailandia. Il pilota della Ducati, reduce dall'infortunio per la caduta ad Aragon, parlando prima della consueta conferenza ...

MotoGp – Redding esilarante in Thailandia : “ho trovato Marc Marquez! Ma si è ristretto in lavatrice” [VIDEO] : Che ridere con Scott Redding a Buriram: nel giovedì dedicato alla stampa per il Gp della Thailandia, il britannico dell’Aprilia regala qualche sorriso Si accenderanno nella notte italiana i motori per le prime prove libere del Gp della Thailandia, primo storico appuntamento della MotoGp a Buriram, ma nella giornata di oggi non sono mancata le sorprese, le risate e i momenti esilaranti. Nella giornata in cui fa ancora chiacchierare la ...

MotoGp – Marquez smentisce Jarvis : Marc su una Yamaha in Thailandia [GALLERY] : Marc Marquez smentisce Lin Jarvis: lo spagnolo della Honda in sella ad una Yamaha in giro per Bangkok Marc Marquez è stato protagonista ieri di un evento a Bangkok, in vista del weekend di gara del Gp della Thailandia. Lo spagnolo della Honda ha girato per le strade della capitale thailandese vestito come se dovesse scendere in pista, con la sua tuta e il casco, guidando la sua moto, ma anche divertendosi alla guida del tipico tuk-tuk. I ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez guida il tuk tuk per le strade di Bangkok VIDEO : Il campione del mondo ha pubblicato sul suo account Instagram la sua "sessione" in tuk tuk per le strade di Bangkok. Abituato alla potenza della sua Honda, sarà stato molto strano guidare un mezzo ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez a caccia di un altro sigillo - Ducati ci prova mentre la Yamaha… : Un appuntamento al buio? Quasi. Il Circus del Motomondiale si dirige verso la Thailandia, sede del 15° round iridato, e nella classe regina la situazione sembra ormai abbastanza definita. Con il mirabile successo di Aragon (Spagna), Marc Marquez ha dato un saggio delle sue eccezionali qualità, prevalendo nel confronto all’ultimo sangue con Andrea Dovizioso ed arrivando sul monoruota al traguardo. Per lo spagnolo è stato il sesto successo ...

MotoGp - la rimonta è sempre il marchio del dottore : Nella tribolata stagione Yamaha, Valentino si può permettere di primeggiare in una classifica che non attribuisce punti, ma dà comunque la misura del suo talento. Rossi è il pilota che ha rimontato ...

MotoGp – Altro che nemici - Lorenzo fuga ogni dubbio dopo Aragon : “io e Marc…” : Jorge Lorenzo e Marquez uno contro l’Altro? Gli spagnoli si stringono metaforicamente la mano ed il pilota della Ducati spiega il perchè Marc non è un suo nemico! dopo ciò che successo ad Aragon, Jorge Lorenzo e Marc Marquez hanno fatto pace. Il maiorchino aveva accusato il pilota della Honda, alla conclusione della gara, di aver causato la sua caduta al via. L’illazione era stata respinta dal campione del mondo in carica, che ...

MotoGp – Pace fatta tra Lorenzo e Marquez? Una telefonata placa gli animi : “Marc mi ha chiamato” : Marc Marquez e Jorge Lorenzo hanno ‘fatto Pace’ dopo la caduta di ieri del maiorchino della Ducati e il duro sfogo contro il suo futuro compagno di squadra?” La caduta di ieri al Gp di Aragon, ha fatto infuriare Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di un brutto highside nella gara spagnola di ieri, alla prima curva del Motorland che lo ha mandato immediatamente al tappeto, causandogli una ...

MotoGp - scintille tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Convivenza complessa in Honda dal 2019 : “Sono impotente e arrabbiato per quello che è successo, con il sorpasso di Marquez non ho potuto affrontare la curva come avrei voluto. Ho dovuto allagare, entrare nella zona sporca dove ho aperto il gas per non perdere troppo terreno e sono caduto. Vediamo se posso correre in Thailandia”. Queste le parole di un amareggiato Jorge Lorenzo che, caduto ieri al via del GP di Aragon (quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP), non ha ...

MotoGp – Caduta Lorenzo - non arrivano le scuse di Marquez : Honda si schiera con Marc? : Jorge Lorenzo pretende le scuse di Marc Marquez, ma lo spagnolo della Honda non si ritiene colpevole della Caduta del ducatista: la Honda schierata dalla parte del campione del mondo in carica? Marc Marquez e Jorge Lorenzo saranno compagni di squadra, in Honda, a partire dalla prossima stagione di MotoGp. La convivenza tra i due spagnoli si prospetta infuocata, soprattutto dopo quanto accaduto ieri al Gp di Aragon. Il maiorchino della ...

MotoGp - Mondiale 2018 : con Marc Marquez ad un passo dal titolo - cosa ci attende in questo finale di campionato? : Con la vittoria di Marc Marquez ad Aragon il Mondiale MotoGP 2018 può definirsi ufficialmente in ghiaccio. Il campione del mondo in carica, infatti, porta a +72 il suo vantaggio nei confronti di Andrea Dovizioso a sole cinque gare dalla fine della stagione. Per questo motivo al Cabroncito non rimane che decidere dove festeggiare il suo quinto titolo iridato nella classe regina. Cinque tappe che, a questo punto, perdono di interesse al massimo ...