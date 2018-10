MotoGp | Iannone snobba Dovizioso | “mi serve la bussola? Non deve perdere tempo a

MotoGp - GP Thailandia. Andrea Dovizioso attacca Andrea Iannone : 'Ha bisogno di una bussola per girare' : Andrea Dovizioso e Andrea Iannone hanno vissuto due stagioni insieme alla Ducati, 2015 e 2016,. Anni complicati, in cui entrambi hanno messo insieme appena due vittorie nel 2016, Dovizioso in Malesia, ...

MotoGp – Dovizioso tra difficoltà e soddisfazione - l’analisi di Andrea in Thailandia : “Iannone? Fa così a priori” : L’analisi di Andrea Dovizioso dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp della Thailandia: le parole del forlivese della Ducati Un’importante prima fila per Andrea Dovizioso a Buriram: il ducatista ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Marquez e Rossi, le qualifiche del Gp della Thailandia. Una prima fila soddisfacente per il forlviese della Rossa, che domani correrà in pista senza il suo compagno di squadra, Jorge Lorenzo, ...

MotoGp – Marquez vuole migliorare - Valentino Rossi si paragona all’Inter e Dovizioso duro su Iannone : i piloti nel post qualifica in Thailandia : Marc Marquez, Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso commentano le qualifiche del Gp di Thailandia: a Buriram è festa Honda, ma anche la Yamaha esulta! Niente da fare per Jorge Lorenzo in Thailandia, che deve rinunciare a disputare la qualifica a Buriram, dove a farla da padrone è stato un incredibile Marc Marquez. Dopo la caduta durante le Fp3 e il passaggio in Q1, lo spagnolo riesce a dare il suo meglio fino ad ottenere la sua 50ª pole ...

MotoGp – Iannone soddisfatto in Thailandia nonostante le difficoltà con le gomme : “siamo vicini ai migliori” : Le parole di Iannone dopo la prima giornata di prove libere del Gp della Thailandia: il campione di Vasto soddisfatto, ma consapevole delle difficoltà del circuito di Buriram Si è conclusa la prima giornata di prove libere del Gp della Thailandia. Fp1 ed Fp2 sono servite ai piloti per cercare di capire al meglio come essere competitivi su questo nuovo circuito, nel quale i campioni delle due ruote hanno sfrecciato solo nei test invernali ...

MotoGp - Iannone dorme a Buriram : lo scherzo lo sveglia di soprassalto [VIDEO] : Andrea Iannone dorme prima di prendere parte alla sessione di prove libere sul circuito di Buriram, lo scherzo dell’amico è tremendo Andrea Iannone si trova a Buriram, dove domenica è in programma il Gp di Thailandia che lo vedrà protagonista. Dopo il viaggio e la conferenza stampa del giovedì, il pilota della Suzuki riposa nella sua stanza, ma viene disturbato dall’amico Stefano che organizza uno scherzo per svegliarlo. Mentre ...

MotoGp – Iannone - il set up di Rins e a gara in Thailandia : “nei test ho avuto difficoltà - ma Alex è andato meglio di me” : Le sensazioni di Andrea Iannone alla vigilia del 15° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp: le parole del campione di Vasto in vista della gara della Thailandia E’ iniziato il weekend del Gp della Thailandia: i piloti hanno incontrato oggi la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano a questa prima gara thailandese della storia della MotoGp. Reduce dal terzo posto di Aragon, Andrea Iannone arriva a Buriram ...

MotoGp - il podio di Iannone ad Aragon costa caro alla Suzuki : brutte notizie in vista del prossimo anno : La Suzuki ha raggiunto la fatidica soglia dei sei punti nella classifica delle concessioni tecniche, per questo motivo non potrà disporne nel 2019 Felicità, sorrisi ma anche un pizzico di amarezza. Il podio ottenuto da Iannone ad Aragon, il quinto per la Suzuki in questo Mondiale di MotoGp, reca con sè anche una brutta notizia. AFP/LaPresse Proprio così perché, salendo sul terzo gradino domenica in Spagna, il pilota di Vasto ha permesso al ...

MotoGp Aragon - Iannone : "Vivo di alti e bassi" : Il GP di Aragon ha visto Andrea Iannone tornare nelle posizioni che contano . Il portacolori Suzuki ha dimostrato fin da subito di avere il passo giusto per disputare una gara da protagonista, ...

MotoGp – Piquadro torna nel mondo dei motori con Andrea Iannone ambassador : Andrea Iannone ambassador di Piquadro: il brand torna nel mondo dei motori Piquadro annuncia il suo ritorno al mondo dei motori, scegliendo come Brand ambassador Andrea Iannone, pilota di MotoGp al momento in forze nel Team Suzuki Ecstar e dal prossimo anno atleta di punta di Aprilia. Andrea Iannone incarna perfettamente lo stile sport glam di Piquadro per il suo look sportivo anche fuori dal paddock e per la scelta di prodotti performanti ...

Belen dedica una storia al podio di Iannone in MotoGp : di nuovo insieme? [VIDEO] : 1/16 Belen Foto Instagram (Iannone) ...

MotoGp Aragon - Iannone : «Bello lottare con Honda e Ducati» : ALCANIZ - Torna a sorridere dopo un periodo non facile Andrea Iannone. L'abruzzese ha centrato ad Aragon un bel podio, dimostrando di poter lottare alla pari con Marquez e Dovizioso: ' Sono contento, ...

MotoGp – Belen e Iannone in crisi? L’indizio social della showgirl dopo il podio di Andrea ad Aragon [VIDEO] : Belen Rodriguez smentisce la rottura con Iannone? La storia Instagram della showgirl argentina fa scatenare il gossip Negli ultimi giorni nei giornali di gossip non si è parlato d’altro che della rottura tra Belen Rodriguez ed Andrea Iannone. Diversi rumors hanno dato per certo l’addio tra la showgirl argentina e il pilota italiano di MotoGp, ma la reazione della più grande delle sorelle Rodriguez al terzo posto di Andrea ad ...

MotoGp - Dovi : "Marquez più veloce alla fine". Iannone : "Copiato Rins" : Stavolta Andrea Dovizioso non ce l'ha fatta. Il forlivese della Ducati ha lottato come un leone, ma Marc Marquez ci ha messo quel qualcosa in più e si è portato a casa i 25 punti del GP di Aragon. ...

MotoGp – Iannone terzo ad Aragon : il gesto di Valentino Rossi nel ‘giro d’onore’ [VIDEO] : Valentino Rossi si congratula con Andrea Iannone per il suo terzo posto al Gp di Aragon: ecco il gesto del Dottore al Motorland Un weekend eccezionale per Andrea Iannone: il campione di Vasto, nelle prime pagine di tutti i giornali di gossip per il suo addio a Belen Rodriguez, adesso riesce a far parlare nuovamente di sè per le sue prestazioni in pista. Fantastico terzo posto, infatti, al Gp di Aragon per il pilota italiano della Suzuki, ...