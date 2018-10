Moto3 – Bezzecchi in pole in Thailandia | disastro Martin | Bastianini via in barella

Moto3 - GP Thailandia 2018 : splendida pole position di Marco Bezzecchi - solo 13esimo un dolorante Martin : Con un ultimo giro strepitoso Marco Bezzecchi (Kalex Redox) centra una fondamentale pole position del Gran Premio di Thailandia 2018 di Moto3. Il pilota riminese riesce a salire in vetta proprio in extremis, nonostante il traffico sul circuito di Buriram, facendo segnare un ottimo 1:42.235, staccando nettamente tutti gli avversari. Il suo rivale diretto per il titolo mondiale, Jorge Martin (Honda Gresini) non va oltre la 13sima posizione a otto ...

Moto3 - GP Thailandia 2018 : prove libere 2 - Ayumu Sasaki sorprende tutti. Antonelli quarto - Bezzecchi 12° davanti a Martin : Ayumu Sasaki sorprende tutti nelle prove libere 2 del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale Moto3. Il giapponese ha siglato il migliore tempo in sella alla Honda del Team Petronas Sprinta Racing. Il 18enne, che in stagione vanta come miglior risultato il settimo posto in Austria, ha timbrato un interessante 1:43.468 riuscendo così a precedere di undici millesimi il ceco Jakub Kornfeil (primo nella FP1 in sella alla sua KTM) e di 52 millesimi ...

Moto3 - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Jakub Kornfeil il migliore davanti a Bezzecchi. Jorge Martin conclude sedicesimo : Nella prima sessione delle prove libere 1 del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale di Moto3 2018, è stato il ceco Jakub Kornfeil il più veloce con la sua KTM del Team Redox PruestelGP (1’43″415). Kornfeil ha preceduto il compagno di squadra Marco Bezzecchi (1’43″692) e l’altro italiano del Team Leopard Racing Lorenzo Dalla Porta, in sella alla Honda, con il tempo di 1’43″885. Una ...

Moto3 - GP Thailandia 2018 : il duello iridato tra Martin e Bezzecchi continua sull’inedita pista asiatica di Buriram : Il Motomondiale si trasferisce a Buriram per la prima storica edizione del GP di Thailandia, sedicesimo e quintultimo appuntamento della stagione 2018. Nella categoria più leggera andrà in scena l’ennesimo capitolo della sfida iridata tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi, con una situazione attuale di classifica che vede l’iberico in vetta con 13 punti di vantaggio sul rivale diretto e 41 sul proprio compagno di squadra Fabio Di ...

Moto3 - Jorge Martin sfrutta ogni occasione ed allunga nel Mondiale - ma Marco Bezzecchi ha le carte in regola per contrastarlo fino all’ultimo : Il Gran Premio d’Aragon, quindicesimo round del Mondiale Moto3, è andato in archivio ed ora mancano solo cinque gare alla fine di una stagione che si preannuncia incerta ed entusiasmante fino alla bandiera a scacchi di Valencia. Lo spagnolo del Team Gresini Jorge Martin ha conquistato il suo sesto successo stagionale ed ha così rafforzato la sua leadership nella classifica iridata, che ora conduce con 13 lunghezze di vantaggio ...

Aragon Moto3 - trionfo di Martin. Bezzecchi e Bastianini - che rimonta! : Strepitoso assolo di Jorge Martin nel GP di Aragon classe Moto3. Lo spagnolo della Honda ha dominato la corsa di casa e ha preceduto al traguardo un gruppone di inseguitori guidato da Marco Bezzecchi ...

Moto3 - GP Aragon. Vince Martin. Remuntada Bezzecchi dalla 18alla 2posizione. Terzo Bastianini : In Moto3 le penalizzazioni ridisegnano la griglia di Aragon. Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Enea Bastianini, Nicolò Bulega e Lorenzo dalla Porta vengono retrocessi di dodici posizioni. Niccolò ...

Aragon : Moto3 a Martin su Bezzecchi : ANSA, - ROMA, 23 SET - Vittoria di Jorge Martin nella Moto3, al termine del Gp di Aragon. Lo spagnolo del team Del Conca Gresini, Honda, ha consolidato il primato nella classifica mondiale, portandosi ...

Moto3 Aragon : Martin trionfa in solitaria! Bezzecchi 2° : ALCANIZ - Jorge Martin vola in solitaria e vince il Gp di Aragon staccando tutti gli altri. 2° posto per Bezzecchi dopo una grandissima rimonta partita dal 18° posto. Ma nonostante questo il divario ...

Moto3 - GP Aragon : risultati gara. Il trionfo in fuga di Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi in grande rimonta : Un capolavoro firmato dallo spagnolo Jorge Martin. L’iberico della Honda si è imposto nel quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Moto3 grazie ad un successo in solitaria ad Aragon (Spagna). Un trionfo vero e proprio per lui che rafforza la sua leadership in graduatoria iridata nella minima cilindrata. Marco Bezzecchi (KTM), è secondo all’arrivo (+5″984) e fa il possibile per limitare i danni, dopo la penalizzazione di 12 ...

Moto3 – Jorge Martin strepitoso ad Aragon : rimonta da applausi di Bezzecchi : Jorge Martin superlativo ad Aragon: sua la vittoria nel Gp spagnolo, ma gli applausi sono anche per la strepitosa rimonta di Marco Bezzecchi Capolavoro di Jorge Martin al Gp d’Aragon: lo spagnolo trionfa davanti al suo pubblico al termine di una complicatissima gara. Il giovane pilota ha dimostrato ancora una volta il suo immenso talento lasciandosi alle spalle tanti italiani: bene infatti gli azzurri in gara oggi. applausi per Marco ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2018 in DIRETTA : Bezzecchi davanti a tutti nel warm-up ma penalizzato. Martin chiude nono : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.40 ...