Moto2 | Marini | ' Bella prima fila | ci ho creduto'

Moto2 - GP Thailandia 2018. Baldassarri in pole - 2° Marquez - 3° Marini : E bravo il Balda, che torna in prima fila. Per la seconda volta dopo quella di Jerez a maggio. "Mi sentivo bene è filato tutto nel migliore dei modi" confida sorridente e accaldato ai microfoni di Sky.

Moto2 - GP Thailandia 2018 : Lorenzo Baldassarri in pole position! Luca Marini terzo davanti a Pasini - Bagnaia sesto : Italia in grande spolvero a Buriram dove si sono disputate le qualifiche del GP di Thailandia 2018, tappa del Motomondiale. Dopo la pole position di Bezzecchi in Moto3 e il secondo posto di Valentino Rossi in MotoGP, Lorenzo Baldassarri fa saltare il banco in Moto2 e domani scatterà davanti a tutti. Il pilota del Team Pons HP40, in sella alla Kalex, ha conquistato la seconda pole position della carriera (prima volta a Jerez) col tempo di ...

Moto2 - Thailandia : Bagnaia 2° - bene anche Marini : Come inizio non c'è male. La prima giornata di attività del Mondiale Moto2 al Chang International Circuit di Buriram proietta i piloti dello Sky Racing Team VR46 nelle posizioni che contano della ...

Motomondiale 2019 - lo Sky Racing Team VR46 si presenta : Marini e Bulega in Moto2 - novità Celestino Vietti Ramus in Moto3 : Tra novità e conferme è stata resa nota quest’oggi la line-up dello Sky Racing Team VR46 in vista dei Mondiali 2019 di Moto2 e di Moto3. Con la partenza di Francesco “Pecco” Bagnaia, che l’anno prossimo correrà con la Ducati del Team Pramac, il posto del centauro piemontese sarà preso da Nicòlo Bulega che affiancherà Luca Marini, fratellino di Valentino Rossi. “Dopo tre stagioni in Moto3, sono pronto ad ...

Moto2 – Bagnaia fa sua la pole position a Silvertone : quinto posto per Luca Marini : Pecco Bagnaia super a Silverstone: il giovane pilota italiano conquista la pole position del Gp della Gran Bretagna Pecco Bagnaia show a Silverstone: il giovane pilota italiano dello Sky Racing Team ha conquistato la pole position del Gp della Gran Bretagna di Moto2. La pioggia ha dato un po’ di tregua ai piloti della Moto2, che hanno dovuto disputare la loro qualifica in netto ritardo a causa del posticipo della Q2 di ...

Moto2 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 2. Alex Marquez precede Marini - poi arriva la pioggia. Bagnaia 7° - Oliveira lontano : I meteorologi inglesi avevano previsto pioggia per questo pomeriggio e così è stato. La seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna 2018 della Moto2, infatti, è stata pesantemente condizionata dalle condizioni meteo avverse. Gli ombrelli si sono aperti dopo appena 10 minuti del turno, permettendo ai piloti di completare solamente pochi giri. Il migliore è risultato lo spagnolo Alex Marquez (KAlex EG 0,0 VDS) in 2:10.452, ...

Moto2 – Marta Vincenzi : ecco chi è la fidanzata di Luca Marini [GALLERY] : Marta Vincenzi, la fidanzata di Luca Marini fa impazzire i fan dei motori: ecco la sensualissima fiamma del fratello di Valentino Rossi Luca Marini sta affrontando un periodo positivo, tra podi, vittorie e pole position. Il giovane pilota dello Sky Racing Team ha ereditato dal fratello Valentino Rossi la passione per i motori, ma anche per le donne. Bellissima, infatti, la fidanzata di Luca Marini, che domenica ha supportato il suo ragazzo ...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia vince dopo un duello mozzafiato con Oliveira e torna in vetta al Mondiale. Marini 3° : Uno straordinario Francesco “Pecco” Bagnaia vince il GP d’Austria 2018 di Moto2 dopo un duello emozionante con il suo rivale diretto verso la corsa al titolo, il portoghese Miguel Oliveira. Completa il podio Luca Marini che precede Mattia Pasini. Un successo davvero importante per il portacolori del team Sky Racing VR46 (l’ottavo nella classe mediana) che ha gestito la gara in maniera impeccabile. Ha saputo non scomporsi ...

Moto2 - GP Austria 2018 : prove libere 2. Sul bagnato emerge a sorpresa Steven Odendaal davanti a Gardner e Marini : Piove, e non poco, sul Red Bull Ring, e la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2018 della Moto2 viene sconvolta. I tempi risultano assolutamente interlocutori, vista la quantità di acqua in pista, e il miglior tempo lo fissa un vero e proprio outsider: il sudafricano Steven Odendaal (NTS Rw) che ha piazzato un buon 1:43.344 proprio in chiusura di turno, superando in extremis per 233 millesimi il suo compagno di ...

Moto2 Austria - Marini e Bagnaia pronti a ripetersi : SPIELBERG - Chi si ferma è perduto, verrebbe da dire dopo un filotto che in tre gare, nella classe di mezzo, ha portato due pole, tre podi e una vittoria. Dopo il doppio podio a Brno l'ottimismo è ai ...

Moto2 - Brno : Marini e Bagnaia - doppio podio show : Una gara memorabile che resterà nella storia dello Sky Racing Team VR46. All'Automotodrom Brno Luca Marini e Francesco Bagnaia lottano fino all'ultimo per la vittoria e, con quest'ordine, conquistando ...

Moto2 Brno - Marini chiude 2°. Oliveira vince allo sprint e diventa leader : Ultimo giro: Miguel Oliveira e Luca Marini sono attaccati. Oliveira si gioca il primato in campionato, Marini sogna il primo successo iridato, dopo aver conquistato al sabato la sua prima pole. In ...

Moto2 - GP Brno. Marini e Bagnaia sul podio - vince Oliveira : Si parte con la prima pole in carriera di Luca Marini, in prima fila per la terza volta consecutiva. Si parte con due italiani in prima fila, perché Mattia Pasini è terzo, e con Francesco Bagnaia e ...

Moto2 Brno - Oliveira batte Marini : Brno - Non arriva la vittoria, ma i segnali di crescita sono evidenti. Luca Marini c'è, per salire sul gradino più alto del podio l'appuntamento è solo rimandato. Il pilota dello Sky Racing Team si ...