Moto2 | GP Thailandia 2018 Baldassarri in pole | 2° Marquez | 3° Marini

Moto2 - Baldassarri show in Thailandia - sua la pole a Buriram : Bagnaia partirà dalla seconda fila : Baldassarri in pole position al Gp della Thailandia di Moto2: Bagnaia partirà dalla seconda fila a Buriram Grande giornata per l'Italia nel mondo a due ruote: dopo la pole di Bezzecchi in Moto3 e la prima fila di Rossi e Dovizioso, rispettivamente secondo e terzo, ecco che anche un altro giovane pilota della nostra terra conquista il ...

Moto2 - GP Thailandia 2018 : Lorenzo Baldassarri in pole position! Luca Marini terzo davanti a Pasini - Bagnaia sesto : Italia in grande spolvero a Buriram dove si sono disputate le qualifiche del GP di Thailandia 2018, tappa del Motomondiale. Dopo la pole position di Bezzecchi in Moto3 e il secondo posto di Valentino Rossi in MotoGP, Lorenzo Baldassarri fa saltare il banco in Moto2 e domani scatterà davanti a tutti. Il pilota del Team Pons HP40, in sella alla Kalex, ha conquistato la seconda pole position della carriera (prima volta a Jerez) col tempo di ...

Moto3 e Moto2 - GP Thailandia 2018 : prove libere 3. Ruggito di Fabio Di Giannantonio - Quartararo si risveglia ma Bagnaia risponde : Nella notte italiana si sono disputate le prove libere 3 del GP di Thailandia 2018 per quanto riguarda la Moto3 e la Moto2, ultima sessione prima delle qualifiche che si disputeranno nella mattinata italiana. Moto3, prove libere 3: Fabio Di Giannantonio ha Ruggito con un super 1:42.440 e si è messo davanti a tutti anticipando l’argentino Gabriel Rodrigo di 161 millesimi e il giapponese Tatsuki Suzuki. Il pilota della Del Conca ...

Moto2 - Thailandia : Bagnaia 2° - bene anche Marini : Come inizio non c'è male. La prima giornata di attività del Mondiale Moto2 al Chang International Circuit di Buriram proietta i piloti dello Sky Racing Team VR46 nelle posizioni che contano della ...

Moto2 - GP Thailandia 2018 : prove libere 2 - risultati e classifiche. Mattia Pasini sfreccia davanti a Bagnaia : Mattia Pasini si conferma il più veloce nelle prove libere del GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale Moto2. Il centauro della Italtrans Racing Team, in sella alla sua Kalex, ha stampato un interessante 1:36.839, miglior tempo della FP2 dopo che aveva già chiuso al comando nella sessione mattutina. Il 33enne, che in stagione aveva vinto in Argentina ma che da quel momento non è più salito sul podio, sembra avere parecchia confidenza col ...

Moto2 - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche prove libere 1. Mattia Pasini davanti a tutti - Oliveira (2°) precede Bagnaia (4°) : Mattia Pasini vola al termine delle prove libere 1 del GP di Thailandia, quindicesima prova del Mondiale 2018 di Moto2. Il romagnolo, sulla Kalex dell’Italtrans Racing Team, ha ottenuto il miglior crono della prima sessione della media cilindrata in 1’37″757, mettendo in evidenza un gran passo ed essendo in grande confidenza con il circuito di Buriram. Una pista inedita per il Motomondiale dove i riferimenti per i team sono ...