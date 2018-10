MORIRE DI PIOGGIA A LAMEZIA Ero nella tragedia ma non me ne accorgevo

ilsussidiario

: RT @leti_palmisano: Morire di pioggia nel XXI secolo in Italia! Il #riassesto #idrogeologico è la Grande Opera silenziosa di cui il Paese h… - docmarioreali : RT @leti_palmisano: Morire di pioggia nel XXI secolo in Italia! Il #riassesto #idrogeologico è la Grande Opera silenziosa di cui il Paese h… - salvogen : RT @CalaminiciM: ' morire di #pioggia ' in #Calabria succede La messa in sicurezza del #territorio e' un' utopia ed in #Calabria un po' di… - AndreaCunctator : RT @CalaminiciM: ' morire di #pioggia ' in #Calabria succede La messa in sicurezza del #territorio e' un' utopia ed in #Calabria un po' di… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) E' normale che a ottobre piova, anche forte, non è normale che in Calabria, da diversi anni, ci siano sempre dei morti. Il disinteresse per i cittadini. MAURO LEONARDI