Monza | due persone falciate e uccise da unauto - Arrestata lautista 21enne | positiva ad

Monza - due persone falciate e uccise da un'auto | Arrestata l'autista : 21enne positiva ad alcol test : La disgrazia a Bellusco. Alla guida una 21enne . Morte due persone . Rintracciata, illesa, una terza. All'uomo, un 29enne marocchino, due ore prima, era stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza

Meet me Tonight - la scienza in piazza per due giorni : tutti gli appuntamenti di Monza : "MeetmeTonight " Faccia a faccia con la ricerca" parte venerdì 28 settembre e prosegue fino a sabato alle 22. Venerdì, alle 18 all'arengario, inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro. tutti ...