Monza | due 30enni travolti e uccisi | illeso l' amico Ultime notizie | camminavano ubriachi

Monza - a piedi dopo l’alcoltest : due amici investiti e uccisi da un’auto : Due uomini di 33 e 38 anni sono stati investiti da un’auto questa notte in Brianza, a Vimercate. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.45 nella frazione di Bellusco sulla strada provinciale 2. Da una prima ricostruzione i due stavano camminando quando sono stati travolti. Sembra che fossero a piedi perché gli era stata tolta l’auto dopo l’alcoltest...

Monza - giovane investe e uccide due pedoni : Due pedoni investi e uccisi da un'auto e forse una terza vittima. E' il bilancio di quanto accaduto la scorsa notte lungo la strada provinciale 2 che attraversa Bellusco, comune in provincia di Monza ...

Monza : giovane alla guida di un'auto investe e uccide due pedoni : Milano, 6 ott. (AdnKronos) - Due pedoni investi e uccisi da un'auto e forse una terza vittima. E' il bilancio di quanto accaduto la scorsa notte lungo la strada provinciale 2 che attraversa Bellusco, comune in provincia di Monza e Brianza. Due persone, di 33 e 38 anni, sono state travolte e uccise d

Monza : aggredì due ragazzine - condannato a 9 anni : condannato a 9 anni e al risarcimento danni senza alcuna perizia psichiatrica R.R.D.S., italo brasiliano 35enne della provincia di Sondrio, molestatore seriale di ragazzine. La pena è stata inflitta ...

BERLUSCONI HA COMPRATO IL Monza / Conferenza stampa. Galliani : il sogno? il derby con il Milan tra due anni : MONZA a BERLUSCONI, la Conferenza stampa. Ultime notizie, diretta streaming video e tv: Adriano Galliani nuovo ad, mentre Nicola Colombo resta presidente(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Meet me Tonight - la scienza in piazza per due giorni : tutti gli appuntamenti di Monza : "MeetmeTonight " Faccia a faccia con la ricerca" parte venerdì 28 settembre e prosegue fino a sabato alle 22. Venerdì, alle 18 all'arengario, inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro. tutti ...

Legionella - gravissimi due uomini ricoverati all'ospedale di Monza : Due pensionati residenti in Brianza sono stati ricoverati nei giorni scorsi all'ospedale San Gerardo di Monza per aver contratto la Legionella.

Monza e Brianza - Primi casi di legionella : ricoverati due pensionati : L' incubo legionella arriva in Brianza . Il batterio causa gravi compicanze polmonari che possono portare anche alla morte. Due pensionati r esidenti in Brianza sono infatti stati ricoverati nei ...

Legionella - due anziani ricoverati in provincia di Monza : uno è grave - : Dopo l'allarme nel Bresciano, i primi casi in Brianza. Condizioni serie per un 78enne di Cesano Maderno, ricoverato in rianimazione. Gli esami di laboratorio hanno confermato che si tratta di due ...

Legionella - gravissimi due uomini ricoverati a Monza : Due pensionati residenti in Brianza sono stati ricoverati nei giorni scorsi all'ospedale San Gerardo di Monza per aver contratto la Legionella.

Legionella - gravissimi due uomini ricoverati a Monza : Due pensionati residenti in Brianza sono stati ricoverati nei giorni scorsi all'ospedale San Gerardo di Monza per aver contratto la Legionella.

LEGIONELLA A Monza - EPIDEMIA POLMONITE A BRESCIA/ Ultime notizie : “Due tipi di infezione? Analisi in corso” : POLMONITE, EPIDEMIA BRESCIA: Procura apre inchiesta. L'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera: “Pensiamo sia LEGIONELLA”. Le Ultime notizie: parla l'esperto Dal Negro(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 16:17:00 GMT)

Berlusconi-Monza - due diligence in corso : possibili firme entro fine settembre : Continua la trattativa tra Berlusconi e la famiglia Colombo per il Monza: è in corso la due diligence sui conti del club. L'articolo Berlusconi-Monza, due diligence in corso: possibili firme entro fine settembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Monza : sorpresi in appartamento con 4 chili di hashish - due arresti : Milano, 6 set. (AdnKronos) - Due giovani di origine marocchina sono stati arrestati dalla polizia in un appartamento in via Bergamo a Monza con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione abitata dal 25enne e dal 28enne, noti per spacciare nella zona della stazione ferroviaria,