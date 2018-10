Montserrat Caballé è morta Addio all' ultima diva pop della lirica | era l' erede di Maria

Montserrat Caballé - l’esibizione da brividi insieme a Freddie Mercury in “Barcelona” : Nel 1988 Freddie Mercury e Montserrat Caballé , deceduta all’alba di sabato 6 ottobre, duettarono insieme al Festival La Nit di Barcellona. Nel video, l’esibizione da brividi di Barcelona due giorni prima dell’uscita dell’omonimo album. L'articolo Montserrat Caballé , l’esibizione da brividi insieme a Freddie Mercury in “Barcelona” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Montserrat CABALLÈ È MORTA/ Quando disse : "si lavora velocemente per vivere lentamente" : MONTSERRAT Caballé è MORTA all'età di 85 anni: la diva della musica lirica è nota anche per l'indimenticabile duetto con Freddie Mercury in 'Barcelona'. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 14:50:00 GMT)