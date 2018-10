Milano Oggi torna la festa esagerata a Casa Jannacci

Presentato oggi a Milano il 'Festival dei Laghi' - tanti artisti protagonisti su tutto il territorio : Alla conferenza stampa di presentazione hanno inoltre preso parte alcuni artisti che saranno protagonisti dei vari spettacoli: Renato Pozzetto, Franco Branciaroli, Roberto Brivio, i Legnanesi, Max ...

Milano. Apre oggi al pubblico la grande antologica dedicata a Carlo Carrà : Dal 4 ottobre sino al 3 febbraio 2019 sarà possibile ammirare a Palazzo Reale una straordinaria mostra dedicata a Carlo

Tari Milano - scadenza rata unica oggi 1 ottobre 2018/ Novità Qrcode e costo commissioni : Tari Milano, scade oggi 1 ottobre la rata unica: guida ai pagamenti, quale costo hanno le commissioni e la Novità del Qrcode annunciata dal Comune ai contribuenti.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 12:00:00 GMT)

Borsa - Milano in ripresa ma lo spread continua a salire : oggi Tria atteso all’Eurogruppo : Lo spread tra Btp e Bund tedeschi arriva a toccare quota 288 punti base dopo il venerdì nero, però poi si assesta a 270, circa 30 punti sopra rispetto a giovedì. oggi il ministro dell'Economia Giovanni Tria vola a Lussemburgo per incontrare l'Eurogruppo, dove dovrà spiegare perché è stata superata la soglia del 2% del deficit.continua a leggere

DIESEL EURO 3 : BLOCCO DA OGGI IN VENETO - LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA/ Ultime notizie - Milano riapre l'Area C : DIESEL EURO 3: BLOCCO da domani in LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA. Ultime notizie, deroghe in Piemonte, dove le misure anti-inquinamento sono state "posticipate". Come annunciato, da OGGI 1 ottobre è partito il piano anti smog concordato fra le regioni della Pianura Padana, e cioè EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e VENETO, destinato a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019. Un piano massiccio che fermerà ben tre milioni di vetture DIESEL EURO 3. In ...

Cesare Cremonini in Tour – Annunciata la terza data a Milano - al via oggi le prevendite : Cesare Cremonini: terza data a Milano il 16 dicembre al Mediolanum Forum, da oggi alle 15,00 aperte le prevendite Aprono oggi alle 15,00 le prevendite della terza data al Mediolanum Forum che si terrà il 16 dicembre e che sarà la chiusura del Tour di Cesare Cremonini, iniziato quest’estate con i quattro concerti negli stadi. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto dalle ore 15.00 di oggi su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e ...

Milano - Beppe Sala e l'ipotesi del mandato bis : «Oggi mi ricandiderei sindaco» : «S e oggi fosse il 20 settembre del 2020 direi sì alla ricandidatura». Alla Festa dell'Unità si parla del libro «Un Paese senza leader». Sul palco c'è l'autore, il direttore del Corriere della Sera , ...

Milano - Sala : "Ricandidarmi? Oggi direi di sì - mi sento tagliato per fare il sindaco" : Il primo cittadino alla festa dell'Unità: "Considero la possibilità di un doppio mandato, ma rinvio la riflessione a tra due anni"

Sanità - oggi la prima pietra ‘iceberg’ : nasce il nuovo Polo del San Raffaele di Milano : “Un monumento ai pazienti e alla Sanità italiana. Non solo bello da vedere”, con la sua forma che richiama quella di un iceberg, ma “hi tech”. Parola d’ordine: “Trasparenza”. Può essere descritta così la torre ecosostenibile che sorgerà all’Irccs San Raffaele di Milano per ospitare il nuovo Polo chirurgico e delle urgenze, i familiari potranno seguire il percorso del loro caro in tempo reale con ...

Da oggi Rozzano è più vicina al centro di Milano : Rozzano più vicina al centro di Milano. E’ stata inaugurata la nuova tratta del tram 15, un’opera che i cittadini

Apre Starbucks a Milano - folla in coda sotto la pioggia e lunga attesa per entrare. Ecco i prezzi (FOTO) : folla in coda davanti a Starbucks a Milano, la catena che giovedì 6 settembre ha inaugurato il suo primo bar italiano. Decine e decine di persone, venerdì mattina, si sono messe in fila per entrare nel locale, nonostante la pioggia. Tra i presenti anche il presidente di Starbucks Europa, Medio Oriente e Africa, Martin Brok, che ha offerto ai clienti in coda caffé caldo per accompagnare la lunga attesa. Nella caffetteria, la più grande di tutta ...

Accadde oggi - 8 Settembre 1928 : il Football Club Internazionale Milano si fonde con l’U.S. Milanese : 1/9 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Apre Starbucks a Milano : centinaia di persone in fila (sotto la pioggia) per un caffè a 1 - 80 euro : Tante persone in attesa davanti alla più grande caffetteria d'europa. Ecco i prezzi del locale, le foto e il video della...

Clima - Milano : estate con temperature più alte della media e poca pioggia : Il 31 di agosto si è conclusa l’estate meteorologica: ecco come è stato nel complesso il trimestre estivo a Milano, spiega la Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, “analizzando i dati della stazione meteo ubicata nel centro cittadino, confrontandoli con quelli del CLINO (Climatic Normal) 1981-2010 e degli anni più recenti“. “L’estate meteorologica 2018 a Milano è stata indubbiamente molto calda: essa ...