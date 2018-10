Milano La Polizia locale festeggia 158° anniversario della fondazione

Belen - folle notte a Milano : fermata dalla polizia - ecco perché : Una notte brava per Belen a Milano. Belen, che da poco ha messo fine alla sua love story col pilota di motoGp Andrea Iannone, è stata fermata dalla polizia a Milano dopo una serata scatenata...

Belén e Jeremias Rodriguez fermati dalla polizia a Milano : Non c'è giorno senza gossip sulla famiglia Rodriguez: gli ultimi in ordine cronologico a finire nel mirino dei paparazzi i fratelli Belén e Jeremias, concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl argentina e il fratello minore sono stati fermati da una pattuglia della polizia nel centro di Milano, come riportato nel servizio fotografico a corredo di un articolo di Diva e Donna. ...

Milano : domani Ghisa Village in piazza Duomo per festeggiare polizia locale : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - domani, giovedì 4 ottobre, il corpo della polizia locale di Milano celebra il 158esimo anniversario della sua fondazione sul sagrato di piazza Duomo. La cerimonia avrà inizio alle 10 e vi prenderanno parte la vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzz

Droga : polizia Milano smantella traffico cocaina tra Italia e Spagna (2) : (AdnKronos) - Le due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Milano, Emanuela Cannavale, su richiesta del sostituto procuratore Bruna Albertini, hanno riguardato 29 persone, prevalentemente Italiani (due residenti a Barcellona), tre magrebini e un albanese, ritenuti a vario titolo partecip

Droga : polizia Milano arresta 29 persone tra Italia e Spagna : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Droga : polizia Milano smantella traffico cocaina tra Italia e Spagna : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - La polizia di Stato smantella due organizzazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti e allo spaccio organizzato di piazza. La Squadra mobile della questura di Milano, coordinata dalla Dda, ha eseguito nella giornata di ieri e nelle ultime ore tra l'Italia e

Milano - OFFICINA OCCUPATA : SGOMBERO DELLA POLIZIA/ Ultime notizie - le lamentele dei residenti via Carlo Torre : Le forze dell'ordine sono intervenute stamane per sgomberare lo stabile occupato da collettivi studenteschi in via Carlo Torre zona Romolo MILANO. Non ci sono stati incidenti(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:59:00 GMT)

La polizia ha sgomberato il centro sociale Officina di Milano : La polizia di Stato, a Milano, dalle prime ore della mattina, sta eseguendo lo sgombero dell'immobile occupato nell'aprile scorso da appartenenti alle realtà anarchiche riconducibili all'Autonomia Diffusa, "Officina Occupata". Lo sgombero, disposto dal Questore Marcello Cardona, è stato programmato in base al decreto di sequestro preventivo emesso dall'Autorità Giudiziaria "per ...

Milano : scomparso nel 2012 - polizia perquisisce appartamento a Monza : Milano, 27, set. (AdnKronos) - Gli agenti delle squadre mobili di Como e Milano hanno perquisito l'abitazione a Monza di un 50enne pregiudicato che sarebbe indagato nell'inchiesta sull'omicidio di Antonio Deiana, i cui resti sono stati ritrovati lo scorso luglio nel seminterrato di uno stabile a Cin

Milano : polizia arresta rapinatore seriale di farmacie : Milano, 27 set. (AdnKronos) - La squadra mobile della questura di Milano ha eseguito il fermo di un rapinatore seriale di farmacie riconoscendolo con il nuovo software Sari, Sistema Automatico di Riconoscimento delle Immagini. Il rapinatore è M.D., 39 anni, pluripregiudicato, ritenuto l'autore di tr

Milano - oltre una tonnellata di hashish e mezzo chilo di cocaina nel muro del seminterrato. Polizia arresta milanese : Nascondeva oltre una tonnellata di stupefacenti. Per questo motivo un uomo, milanese di 42 anni, è stato arrestato dalla Polizia di Milano con 1.100 chili di hashish e 550 grammi di cocaina nascosti in un box di via Padova. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione che riportava di un cittadino italiano, di cui si conosceva solo il nome, che aveva una Ford Focus di colore grigio, che avrebbe avuto un ingente quantitativo di droga in ...