Milano Il Governatore Fontana al lavoro per offrire un servizio di qualità

Processi a Milano : 7 anni e mezzo per l'ex governatore Formigoni - assolto l'ex amministratore dell'Eni Scaroni : Al processo d'appello sui fondi neri della clinica Maugeri, aumentata la pena per l'ex governatore della Lombardia. Per la presunta maxi tangente pagata al governo algerino condannati, invece, tre ...

Lega : a Milano tavolo di confronto fra consulte e governatore Fontana (2) : (AdnKronos) - "Per questo voglio ringraziare tutti gli amministratori locali e tutti i militanti per l'importante e approfondito lavoro che svolgono 365 giorni l'anno con le consulte e che stanno svolgendo, un lavoro fondamentale per dare un contributo da parte della Lega alla realizzazione quotidia