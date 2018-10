Milano Il Centro alti studi per le arti visive sorgerà nel quartiere QT8

La polizia ha sgomberato il centro sociale Officina di Milano : La polizia di Stato, a Milano, dalle prime ore della mattina, sta eseguendo lo sgombero dell'immobile occupato nell'aprile scorso da appartenenti alle realtà anarchiche riconducibili all'Autonomia Diffusa, "Officina Occupata". Lo sgombero, disposto dal Questore Marcello Cardona, è stato programmato in base al decreto di sequestro preventivo emesso dall'Autorità Giudiziaria "per ...

Claudio Baglioni Al Centro Tour - nuove disponibilità per i biglietti dei concerti di Firenze e Milano : I concerti nelle arene indoor arrivano a qualche settimana dal successo ottenuto all'Arena di Verona, con i tre spettacoli del 14/15/16 settembre, e la diretta del 15 settembre trasmessa su Rai1 in ...

TECNOLOGIA - 'INVESTING IN LIFE SCIENCES'. ALTITONANTE : Milano CON AREXPO-MIND SI CANDIDA A CENTRO DI RILEVANZA MONDIALE : Il progetto, imperniato sul Parco della Scienza, del Sapere e dell'Innovazione prevede, ha aggiunto il sottosegretario, 'un contesto 'living lab' con approccio innovativo all'attivita' di ricerca, la ...

Human Legacy - da Expo 2015 a Dubai 2020 : l’esperienza dei grandi eventi urbani al centro di un incontro a Milano : L’Università di Milano-Bicocca ospita il sindaco di Milano Giuseppe Sala in occasione dell’iniziativa “Human Legacy – l’esperienza dei grandi eventi urbani. Da Expo 2015 a Dubai 2020”, un’analisi del lascito culturale della passata esposizione che si proietta verso il futuro ed Expo Dubai 2020. L’incontro si svolgerà mercoledì 3 ottobre alle 18 nella torre dell’Ateneo milanese in viale Sarca, 230, all’incrocio con via Chiese. Per l’occasione ...

Milano - morto per un selfie a 15 anni : precipita dal tetto del centro commerciale : Tragedia a Sesto San Giovanni. Un 15enne ha perso la vita precipitando da un’altezza di circa 25 metri in un condotto di aerazione nel centro commerciale Sarca. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo di Cusano Milanino sarebbe salito per gioco nella serata di sabato, attorno alle 22:30, sul tetto del grande magazzino: era in compagnia di un gruppo di amici che hanno poi raccontato di un selfie per immortalare la conquista della ...

Milano - ragazzo di 15 anni morto per un selfie : precipitato dal tetto del centro commerciale di Sesto San Giovanni : Andrea Barone è morto per scattare un selfie. A 15 anni morto per un gioco tragico: il giovane è precipitato dal tetto di un centro commerciale. Il ragazzo è precipitato per 25...

Milano - tragico gioco sul tetto del centro commerciale : muore ragazzo di 15 anni : Milano - È salito sul tetto con tre amici, usando le rampe esterne delle scale anti incendio del centro commerciale 'Sarca' di Sesto San Giovanni. Poi ha scavalcato alcune recinzioni e segnali di ...

