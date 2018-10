Milano | corteo contro Salvini | studenti in piazza

Blastingnews

: RT @coccaclaudio: e che voce in capitolo avete per fare queste minacce. Ciucci presuntuosi arroganti e indottrinati. Pensate a studiare. E… - szibris : RT @coccaclaudio: e che voce in capitolo avete per fare queste minacce. Ciucci presuntuosi arroganti e indottrinati. Pensate a studiare. E… - Gerry72872470 : RT @coccaclaudio: e che voce in capitolo avete per fare queste minacce. Ciucci presuntuosi arroganti e indottrinati. Pensate a studiare. E… - assaloni : RT @coccaclaudio: e che voce in capitolo avete per fare queste minacce. Ciucci presuntuosi arroganti e indottrinati. Pensate a studiare. E… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Più di un migliaio di persone, perlopiù appartenenti alla Retee al collettivo Casc Lambrate è partito ieri alle 10,30 daCairoli aper protestaree il suo "governo d'infamia". I ragazzi si sono mobilitatiil progetto di "Scuole sicure" ma anchela politica della paura e dell'odio del Ministro dell'Interno. 'Lo studente paura non ne ha' È questo il grido di battaglia degliche ieri hanno sfilato in uni progetti del Ministro, fra cui quello denominato "Scuole Sicure" che teoricamente dovrebbe prevedere un presidio di poliziotti in ogni scuola del Paese per tutto l'arco dell'anno scolastico. Sono quasi tutti, provenienti da molte città lombarde. che coraggiosamente sfidano il governo fondato sulla paura di. I ragazzi allontanati dalle scuole si avvicinerebbero al mondo della droga Uno ...