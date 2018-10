Milan | problema fisico per Romagnoli | è in dubbio per il Chievo

Milan - c'è un problema per Castillejo : Secondo la Gazzetta dello sport , Samu Castillejo ha un problema da risolvere se vuole imporsi nel Milan. Lo spagnolo ieri ha fatto troppa confusione e non ha lasciato il segno, come spesso gli è accaduto nelle sue prime ...

Gattuso show alla vigilia di Sassuolo-Milan : “ecco il problema di questa squadra. Conte? La società mi ha detto…” : alla vigilia di Sassuolo Milan, Gennaro Gattuso ha affrontato con la solità sincerità la conferenza stampa di rito, analizzando lucidamente la situazione in casa rossonera Dopo un inizio di campionato non di certo brillante, il Milan dovrà affrontare il Sassuolo, squadra in grande forma e che, in queste prime partite di campionato, si è rivelata essere la vera sorpresa della Serie A. alla vigilia della delicatissima sfida, Gennaro Gattuso, ...

Milan in ansia per Higuain : problema al flessore ed Empoli in dubbio : Il Milan sarà impegnato domani sera, alle ore 21, sul campo dell'Empoli di Andreazzoli ma Gennaro Gattuso ha un grosso dubbio legato alla presenza di Gonzalo Higuain. Il Pipita, infatti, soffre di un ...

Milan - Higuain non convocato. Gattuso : 'Ha un problema al flessore' : MilanO - ' Ha un piccolo problema '. Rino Gattuso in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan annuncia il problema fisico di Gonzalo Higuain, che salterà la sfida del Castellani. ' L'abbiamo ...

INFORTUNIO HIGUAIN - SALTA EMPOLI-Milan/ Ultime notizie - problema al flessore per il Pipità : non sarà convocato : INFORTUNIO HIGUAIN, SALTA EMPOLI-MILAN? Ultime notizie, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso conferma: "Un piccolo problema", si scalda Patrick Cutrone(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Infortunio Higuain - salta Empoli-Milan?/ Ultime notizie - Gattuso : "Piccolo problema" - si scalda Cutrone : Infortunio Higuain, salta Empoli-Milan? Ultime notizie, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso conferma: "Un piccolo problema", si scalda Patrick Cutrone(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:40:00 GMT)

Empoli-Milan - problema muscolare per Higuain : l’argentino a rischio per il match del Castellani : Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il match di Empoli, ma Higuain rischia di essere depennato per un fastidio accusato in allenamento Un problema muscolare potrebbe tenere fuori Gonzalo Higuain dal match che il Milan giocherà domani ad Empoli, posticipo della sesta giornata del campionato di serie A. LaPresse/Spada L’attaccante argentino ha accusato un fastidio nel corso dell’allenamento di oggi, che ...

Pd - a Milano la festa dell’Unità va in periferia : “Il problema sicurezza? Inventato dalla Lega”. “Situazione tranquilla” : “Il Pd arriva in periferia ma la periferia non arriva al Pd, perché la gente non partecipa molto”, ci ha raccontato un militante del Partito Democratico durante una delle tappe della festa dell’Unità che ha toccato le periferie milanesi. “Si devono dare delle risposte immediate ai fabbisogni dei cittadini”, ci confida qualcun altro. Un signore commenta: “Il problema sicurezza, dal Pd, viene affrontato in modo ...

Milan - Gattuso : 'Higuain leader naturale. Caldara? Non è un problema' : 'Ha avuto 4-5 occasioni, non è riuscito a segnare e sembrava l'uomo più arrabbiato al mondo - ha raccontato, alla vigilia della trasferta di Cagliari -. Questo fa capire che campione è. Sta dando ...

Milano - bimba non vaccinata bloccata al nido : madre chiama la polizia/ Sindaco Sala : "problema limitato" : bimba non vaccinata bloccata all’asilo: la madre chiama la polizia per segnalare il fatto ma per gli agenti la scuola ha solo applicato la legge. Unico caso nel Capoluogo lombardo.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 11:18:00 GMT)

Nazionale - Donnarumma : 'La conconcorrenza nell'Italia e nel Milan non è un problema' : Donnarumma ringrazia anche Buffon: 'Gigi è il top al mondo, lo ringrazio tanto per tutti i consigli che mi ha dato, anche in allenamento. C'è sempre da imparare ed io cercavo sempre di rubargli ...

Il problema cardiaco di Strinic spiegato da un cardiologo : ecco l’ipotesi che spaventa il Milan : Il cardiologo Bruno Carù ha spiegato nel dettaglio quale possa essere il problema di Ivan Strinic: il terzino del Milan dovrà stare fuori per diversi mesi a causa di un’ipertrofia cardiaca Nei giorni scorsi, la notizia del problema cardiaco di Ivan Strinic ha sconvolto l’ambiente Milan. Ancor prima di iniziare la sua carriera in rossonero, il terzino croato dovrà stare fermo ai box per diverso tempo a causa di ...

PROBLEMA CARDIACO PER STRINIC / Milan - ultime notizie : il messaggio del Napoli : Brutte notizie per il Milan e per il terzino croato STRINIC, costretto a fermarsi per un PROBLEMA CARDIACO: riscontrata iniziale ipertrofia del muscolo CARDIACO.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:05:00 GMT)

Problema cardiaco per Strinic / Milan - ultime notizie : iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco per il croato : Brutte notizie per il Milan e per il terzino croato Strinic, costretto a fermarsi per un Problema cardiaco: riscontrata iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 20:46:00 GMT)