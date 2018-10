Milan | Gattuso | ' Cutrone in Nazionale | ma non sta bene' Poi esalta Ibra

Milan - Gattuso : "Voglio i tre punti. Orgoglioso di Cutrone in azzurro. Bakayoko? Colpa mia..." : Dopo la vittoria in rimonta contro l'Olympiacos in Europa League il Milan di Gattuso cerca continuità anche in campionato. Domani pomeriggio a San Siro c'è il Chievo di D'Anna."Domani dobbiamo portare ...

Milan-Chievo - la conferenza stampa di Gattuso LIVE : LIVE 14:38 6 ott Cosa ti aspetti dai tifosi domani? "Tranne in coppa, probabilmente a causa dell'orario, non ci possiamo lamentare dei tifosi, l'entusiasmo c'è sepre stato. Domani ci sarà entusiasmo, ...

Video/ Milan Olympiacos (3-1) : highlights e gol. Gattuso incontentabile : "C'è una cosa che non mi è piaciuta" : Video Milan Olympiacos (risultato finale 3-1): gli highiights e i gol della partita che si è giocata a San Siro, in Europa League. Rimonta rossonera con Cutrone (doppietta) e Higuain(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:51:00 GMT)

Cutrone fa bene al Milan e a... Higuain : il 4-4-2 è l'arma in più per Gattuso : Dalla partita con l'Olympiacos un'importante indicazione tattica: il baby-bomber sostegno prezioso anche per il Pipita

Milan - doppia mossa vincente : è la vittoria di Gattuso : Come giustamente sottolinea La Gazzetta dello Sport , ieri è stata la vittoria di Gennaro Gattuso . Perché il tecnico, dopo un primo tempo in sofferenza, ha ribaltato il match sapendo correggere ben ...

Milan - Gattuso : "Cutrone ha senso di appartenenza. Calhanoglu? Pensa troppo..." : Rino Gattuso è visibilmente soddisfatto dopo il 3-1 in rimonta sull'Olympiacos : "Sono molto contento per il risultato - dice ai microfoni di Sky Sport 24-. Anche se penso che possiamo interpretare ...

Milan-Olympiacos - spavento in conferenza stampa : malore per una hostess - Gattuso “interviene” : Milan-Olympiacos, il post gara è stato caratterizzato dalle interviste al tecnico Gattuso, con tanto di imprevisto a San Siro Milan-Olympiacos, qualche momento di spavento durante la conferenza stampa nella pancia di San Siro. Una hostess ha avuto un malore, sembra un calo di pressione, ed è stata subito soccorsa dai medici presenti. Una volta ripresasi si è scusata con Gattuso e con i presenti per il disguido e l’interruzione, a ...

Milan - Gattuso nel post Olympiacos : “Cutrone da elogiare - per Ibra vediamo” : Al termine di Milan-Olympiacos è un Gennaro Gattuso soddisfatto quasi esclusivamente per il risultato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport: “Sono soddisfatto del risultato, ma possiamo interpretare meglio il 4-4-2, perché oggi a centrocampo abbiamo sbagliato tanto. Dobbiamo migliorare nel palleggio se vogliamo giocare in questo modo e organizzarci meglio. Non sono soddisfatto al massimo della fase di non ...

Gattuso e il nuovo Milan. La piccola Europa dirà se è davvero svolta : Cercare quella continuità di risultati e prestazioni che aiutano la classifica, il morale e ridanno il sorriso. Il largo successo sul Sassuolo di domenica sera, viatico ideale per il Milan di Gattuso ...

Milan-Olympiacos - i convocati di Gattuso : torna Higuain : Domani sera il Milan gioca a San Siro contro l’Olympiacos nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Il tecnico della squadra rossonera Rino Gattuso recupera Gonzalo Higuain. L’argentino torna dopo aver dovuto dare forfait per un problema muscolare le ultime due partite di campionato contro Empoli e Sassuolo. Il Pipita torna così […] L'articolo Milan-Olympiacos, i convocati di Gattuso: torna Higuain proviene ...

Milan. Gattuso può solo vincere contro l’Olympiacos : Al Milan di Gattuso servono risultati e continuità. contro l’Olympiacos domani sera il tecnico calabrese si gioca una fetta dell’Europa