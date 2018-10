Migranti in arrivo a Lampedusa | in 15 dalla Tunisia su un barchino

Migranti - in arrivo il decreto Salvini mentre si apre un nuovo caso Aquarius : L'Autorità marittima di Panama ha intanto revocato l'iscrizione dell'Aquarius dal proprio registro navale. La onlus Sos...

Salvini e le pensioni 'Quota cento a 62 anni'. In arrivo i decreti su Migranti e sicurezza : Dopo aver promesso di cancellare la legge Fornero in campagna elettorale, adesso Salvini dà la sua ricetta per la pensione, che prevede un'età più bassa per il ritiro dal lavoro: 'Quota 100 con 64 ...

Rocca di Papa - l’arrivo dei Migranti della Diciotti tra contestatori e sostenitori : “Ne abbiamo già troppi”. “Benvenuti” : Da un lato i contro, dall’altro i pro. Da un lato le bandiere di Casapound e lo striscione di Fratelli d’Italia che invoca il “blocco navale”, dall’altro cartelli con la scritta ‘Welcome’. Le due opposte fazioni hanno ricevuto così, martedì sera, davanti al centro ‘Mondo migliore’ a Rocca di Papa, Roma, l’arrivo dei pullman provenienti da Catania con un centinaio di migranti che erano a ...

Diciotti. Migranti in arrivo nel centro di Ariccia dell’Auxilium : Si conosce la destinazione ufficiale dei Migranti accolti dalla Cei, sbarcati dalla Diciotti a Catania. Dall’hotspot di Messina i Migranti

'No Way' - così l'Australia scoraggia l'arrivo dei Migranti : VIDEO - : l'Australia ha una legislazione tra le più rigide al mondo riguardo agli immigrati e ai richiedenti asilo. Si tratta della cosiddetta "Pacific solution", citata anche dal ministro dell'Interno Matteo Salvini come possibile alternativa per l'Europa

La nave Aquarius in arrivo con 141 Migranti. Due mesi dopo l'odissea si ripete? : Articolo aggiornato alle 18.50 del 12 agosto 2018* Aquarius, ci risiamo. dopo aver soccorso negli ultimi due giorni 141 migranti nel Mediterraneo, la nave "Aquarius" di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere (Msf) chiede ai governi europei "di assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile in conformità con il diritto internazionale marittimo in modo che le persone salvate in mare possano essere ...

