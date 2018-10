Microsoft sospende il rilascio di October 2018 Update a causa di tre bug

surface-phone

(Di sabato 6 ottobre 2018) Oltre al rilevamento impreciso della CPU in Gestione Attività, alcuni utenti che hanno aggiornato adstanno riscontrando altri due gravi bug costringendoa bloccarne il roll-out manuale avviato appena quattro giorni fa.Edge non si connette ad Internet Un bug piuttosto diffuso riguarda proprio il browser Edge che, in alcuni casi, non riesce a connettersi ad Internet nonostante il segnale sia ottimo. Stando ad alcune prime informazioni trapelate in rete, sembrerebbe che si stia presentando a tutti coloro che hanno disattivato il protocollo IPv6. File scomparsi Si tratta sicuramente del problema principale riguardante il nuovo aggiornamento e, si vocifera, che sia stato proprio questo a convinceredella propria scelta. In parole povere, Windows 10 (per fortuna su un numero limitato di device) dopo l’aggiornamento rimuove tutto o una ...