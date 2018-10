MGW 2018 | Days Gone - prova

eurogamer

(Di sabato 6 ottobre 2018) Vogliamo aprire questo articolo nel modo più sincero possibile:non ci aveva mai catturato nella morsa dell'hype, almeno fino ad ora. Chi vi scrive guardava con dubbio al nuovo titolo a tema zombie di SIE Bend Studio, conscio di quanto il filone di giochi e film dedicati ai non morti sia pericolosamente prossimo alla saturazione totale. Inizialmente, la nuova esclusiva per PlayStation 4 ha cercato di mettere sul piatto un sistema di orde piene di mangiacervelli nevrotici, aggressivi e soprattutto numerosi. Ma prima di lanciarci nella disamina delladisponibile in questa edizione della Milano Games Weekè bene procedere con ordine. In prima battuta faremo la conoscenza del motociclista Deacon St. John, intento ad esplorare un garage abbandonato insieme ad un altro uomo. I due scelgono di dividersi per velocizzare la ricerca di componenti utili alle moto, dato che il ...