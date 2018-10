Meteo domani | il maltempo si sposta al Nord | attesi forti temporali

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” prorogata fino alle 21 di domani : In considerazione dell’evoluzione del quadro Meteo, delle condizioni di instabilità e della perturbazione ancora in atto sul territorio regionale, la Protezione civile della Campania ha prorogato di altre 24 ore l’allerta Meteo attualmente in atto. Sarà in vigore fino alle 21 di domani la criticità idrogeologica “gialla” per piogge e temporali, anche di forte intensità e velocità di evoluzione. L’allerta riguarda ...

Le previsioni Meteo per domani - domenica 7 ottobre : Dove piove e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa a tutti

Ciclone nel Mediterraneo - ancora piogge alluvionali domani - Ampia allerta Meteo della protezione civile : Insiste il vortice ciclonico nel Mediterraneo. ancora nubifragi domani, allerta su molte regioni. allerta meteo / Non si placa l'ondata di maltempo sull'Italia : il vortice di bassa pressione sta...

Allerta Meteo Sardegna : domani codice giallo per maltempo : La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di Allerta meteo per la Sardegna. Per tutta la giornata di domani, sull’intera regione, è prevista una criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico, frane, invasione dell’acqua nelle aree urbane, alluvioni dei corsi d’acqua e effetti dovuti a fenomeni temporaleschi. L'articolo Allerta meteo Sardegna: domani codice giallo per maltempo sembra essere il primo su meteo Web.

Maltempo - allerta Meteo Puglia : domani sabato 6 ottobre scuole chiuse a Taranto : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in considerazione dell’aggravarsi delle condizioni meteorologiche ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, sabato 6 ottobre. Il centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile – informa Palazzo di Citta’ – e’ stato insediato permanentemente per monitorare la situazione e sono state organizzate ronde specifiche di Polizia ...

Allerta Meteo al Sud : elenco comuni con scuole chiuse domani Sabato 6 Ottobre : La giornata di domani sarà ancora caratterizzata da condizioni di forte instabilità al Meridione, dove potranno verificarsi nuove precipitazioni abbondanti sulle stesse aree colpite già dal...

Allerta Meteo Puglia - situazione “in peggioramento” a Taranto : il Comune valuta le scuole chiuse per domani - la protezione civile ha lanciato l’allarme rosso : Segnala un netto peggioramento la situazione Meteo nella provincia di Taranto dove dalla scorsa notte sino al primo pomeriggio di oggi c’è stata un’ondata di Maltempo con pioggia battente che ha investito tanto il capoluogo quanto i comuni del Tarantino. Il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, segnala che oggi “alle 15.40 la protezione civile Regionale ha emesso il bollettino n. 278 diramando l’Allerta Rossa per ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : “allarme rosso oggi in Calabria e domani in Puglia” : Allerta Meteo – L’ampia depressione presente sull’Italia si sposta oggi sul Tirreno centrale, determinando la persistenza di tempo molto instabile sulle regioni meridionali ioniche, interessando, da stasera, anche quelle tirreniche centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo Calabria : scuole chiuse anche domani a Crotone : “In considerazione delle avverse condizioni Meteo, a tutela dell’incolumita’ degli alunni della citta’ e di quelli provenienti dalla provincia, e’ stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani 6 ottobre 2018“: lo ha disposto il Comune di Crotone, in considerazione dell’Allerta Meteo diramata dalla Protezione Civile regionale. L'articolo Allerta Meteo Calabria: scuole chiuse ...

Le previsioni Meteo per domani - sabato 6 ottobre : Dove piove e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa a tutti

Allerta Meteo a Catania - domani 5 ottobre scuole chiuse : domani, 5 ottobre 2018, le scuole del Comune di Catania rimarranno chiuse per Allerta meteo “gialla” – Il maltempo lungo le coste orientali della Sicilia è ancora presente e a quanto pare continuerà a permanere anche nelle prossime ore. Per tale ragione il Sindaco di Catania, dopo l’Allerta meteo ‘gialla’, lanciata nelle scorse ore dalla Protezione Civile, ha deciso cautelativamente di chiudere nella giornata ...

Meteo domani : maltempo e rischio nubifragi. Piogge in estensione anche al centro-nord : Meteo domani - Continua la fase di maltempo, instabilità anche al Centro e in serata al Nord Est. Meteo domani - La circolazione instabile che da diversi giorni interessa le regioni meridionali,...