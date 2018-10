Melania Trump al Cairo | ultima tappa del suo tour africano | primo viaggio all' estero

Melania in Africa sorridente e naturale. Ma Trump non approva : NEW YORK - sorridente, rilassata, perfino loquace. Una Melania Trump che gli americani molto raramente vedono. Invece, in Africa , la first lady sembra un'altra persona. Ridacchiando maligni, alcuni ...

Destinazione Africa : tutti i look di Melania Trump per il suo primo viaggio da sola : L'arrivo in GhanaLa partenzaIl primo viaggio della First Lady Melania Trump senza senza «The Donald» è ufficialmente iniziato il primo giorno di ottobre, dalla base militare Andrews nel Maryland, nei pressi di Washington e terminerà il 7 ottobre. Destinazione Africa: il Ghana è la prima tappa di questa visita diplomatica e umanitaria, poi sarà la volta di Malawi, Kenya ed Egitto. Un tour che vedrà la Flotus impegnata a diffondere i temi cari ...

Ghana : Melania Trump atterrata ad Accra - previsto incontro con presidente Akufo-Addo : "Da quando sono diventata first lady ho avuto il privilegio di parlare con le mogli dei principali leader del mondo. Le nostre discussioni sono ancora unite dal desiderio universale di fornire ai ...

Melania Trump - al via il tour in Africa da sola 'Porto Be Best nel mondo' : WASHINGTON - Primo viaggio 'in solitaria' per la first lady americana Melania Trump, con destinazione Africa. La moglie di Donald Trump è partita da Washington oggi per un tour di sette giorni che la ...

Un cappotto come Melania Trump

Trump va in N.Carolina - ma senza Melania : ANSA, - WASHINGTON, 19 SET - Donald Trump e' sbarcato in North Carolina per visitare alcune delle zone colpite dall'uragano Florence e incontrare le autorità locali. Questa volta pero' senza Melania, ...

11 settembre - Donald e Melania Trump mano nella mano alla commemorazione : Questo monumento è ora un messaggio al mondo: gli Stati Uniti non si arrenderanno mai alla tirannia", ha dichiarato Donald Trump in ricordo di quelle vittime che lo stesso presidente definisce "eroi".

Trump a caccia della gola profonda “Ditemi chi mi boicotta”/ Ultime notizie - Melania alla talpa “Codardo" : caccia all'anonimo del New York Times: chi sarà? Ultime notizie, il presidente Donald Trump è furioso "Uno scandalo, ma vinceremo". Tornado alla Casa Bianca(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 08:20:00 GMT)

Melania Trump nell'orto con i tacchi : diventa un meme : L'abbigliamento da giardinaggio di Melania Trump finisce al centro dell'ironia social ancora una volta, come racconta l' Huffington Post . Nei giorni scorsi la first lady statunitense è stata ritratta ...

Melania Trump va nell’orto con i tacchi a spillo : Melania Trump imbraccia la zappa con altissimi tacchi a spillo rosa (che sprofondano nella terra) e perde il confronto con l’ex first lady Michelle Obama. Complice l’incontro formale con il presidente del Kenya Uhuru Kenyatta e sua moglie Margaret, in visita alla Casa Bianca, Melania Trump ha sfoggiato un look (un paio di décolleté Louboutin del valore di 600 euro e gonna di Valentino) decisamente inusuale per dedicarsi al ...

Melania Trump fa la contadina - in tacchi a spillo e con l’abito di Valentino : Ha fatto discutere l’immagine della first lady Melania Trump che approccia una vanga per piantare un albero mentre indossa tacchi vertiginosi cinta in un prezioso abito di Valentino. Niente di più distante dall’iconografia della contadina che era invece stata interpretata con grande stile da Michelle Obama L'articolo Melania Trump fa la contadina, in tacchi a spillo e con l’abito di Valentino proviene da Il Fatto Quotidiano.

