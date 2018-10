Melania Trump da sola al Cairo : "Certe volte Donald non mi ascolta - ma io rimango delle mie idee" : Melania Trump è giunta al Cairo, ultima delle quattro tappe del suo tour africano, primo viaggio all'estero senza il marito Donald. La First Lady è stata accolta nella sala vip dello scalo Cairota dalla consorte del presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi.Un imponente corteo di automezzi l'ha scortata verso gli appuntamenti della visita egiziana che prevede soste in scuole, ospedali e siti turistici nel quadro sia della sua ...

Melania Trump visita le piramidi e la sfinge : ANSA-AP, - IL CAIRO, 6 OTT - Le piramidi di Giza e l'annessa sfinge, alle porte del Cairo, sono nel programma della visita di Melania Trump nella capitale egiziana. La presenza della First Lady Usa ...

Melania Trump in giacca e cravatta - look 'da maschio' contro le polemiche : E secondo diversi analisti, con il suo outfit così aggressivo, Melania ha voluto lanciare anche un messaggio alle donne egiziane, praticamente escluse dalla vita politica.

Melania Trump incontra Al Sisi e la moglie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Melania Trump al Cairo - ultima tappa del suo tour africano - primo viaggio all'estero senza il consorte : ... ospedali e siti turistici nel quadro sia della sua iniziativa per il benessere infantile "Be Best" sia del rilancio dell'economia turistica in raccordo con l'agenzia statunitense per lo sviluppo ...

Melania in Africa sorridente e naturale. Ma Trump non approva : NEW YORK - sorridente, rilassata, perfino loquace. Una Melania Trump che gli americani molto raramente vedono. Invece, in Africa , la first lady sembra un'altra persona. Ridacchiando maligni, alcuni ...

Destinazione Africa : tutti i look di Melania Trump per il suo primo viaggio da sola : L'arrivo in GhanaLa partenzaIl primo viaggio della First Lady Melania Trump senza senza «The Donald» è ufficialmente iniziato il primo giorno di ottobre, dalla base militare Andrews nel Maryland, nei pressi di Washington e terminerà il 7 ottobre. Destinazione Africa: il Ghana è la prima tappa di questa visita diplomatica e umanitaria, poi sarà la volta di Malawi, Kenya ed Egitto. Un tour che vedrà la Flotus impegnata a diffondere i temi cari ...

Melania Trump in Africa - primo tour da sola inizia dal Ghana : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ghana : Melania Trump atterrata ad Accra - previsto incontro con presidente Akufo-Addo : "Da quando sono diventata first lady ho avuto il privilegio di parlare con le mogli dei principali leader del mondo. Le nostre discussioni sono ancora unite dal desiderio universale di fornire ai ...

Melania Trump - al via il tour in Africa da sola 'Porto Be Best nel mondo' : WASHINGTON - Primo viaggio 'in solitaria' per la first lady americana Melania Trump, con destinazione Africa. La moglie di Donald Trump è partita da Washington oggi per un tour di sette giorni che la ...

Un cappotto come Melania Trump : In gialloRochasAntonelliIn rosaAgnonaMangoIn rossoOscar de la RentaMax & Co.In biancoGabriela HearstGanniIn celesteRoksandaH&MIn blu accesoBossHarris Warf LondonIn fucsiaGiorgio ArmaniMarc JacobsIn neroGivenchySisleyIn violaErmanno ScervinoSimon MillerI cappotti di Melania TrumpZaraL’inizio dell’autunno è quel periodo dell’anno nel quale ancora si pensa con nostalgia alle vacanze, nel quale si tenta in ogni modo di ...

Trump va in N.Carolina - ma senza Melania : ANSA, - WASHINGTON, 19 SET - Donald Trump e' sbarcato in North Carolina per visitare alcune delle zone colpite dall'uragano Florence e incontrare le autorità locali. Questa volta pero' senza Melania, ...

11 settembre - Donald e Melania Trump mano nella mano alla commemorazione : Questo monumento è ora un messaggio al mondo: gli Stati Uniti non si arrenderanno mai alla tirannia", ha dichiarato Donald Trump in ricordo di quelle vittime che lo stesso presidente definisce "eroi".

Trump a caccia della gola profonda “Ditemi chi mi boicotta”/ Ultime notizie - Melania alla talpa “Codardo" : caccia all'anonimo del New York Times: chi sarà? Ultime notizie, il presidente Donald Trump è furioso "Uno scandalo, ma vinceremo". Tornado alla Casa Bianca(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 08:20:00 GMT)