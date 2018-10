Medicina | l’esperto | “Il sogno degli oculisti è far rivedere i non vedenti più da vicino”

meteoweb.eu

(Di sabato 6 ottobre 2018)e genetisti insieme “per comunicare direttamente con i pazienti – nono gravemente ipo– informandoli sulle tecnologie più recenti esistenti” o in prossimo divenire sviluppate per farli “riemergere dal buio”. E’ l’obiettivo del ‘Macula Today 2018’ che si svolgerà il 15 ottobre a Roma. Un evento promosso dalla Fondazione ‘Macula & Genoma’. “Ilche glihanno coltivato per migliaia di anni, fari nonè diventato una realtà”, afferma Andrea Cusumano, presiente della Fondazione ‘Macula & Genoma’. “Verranno presentati i risultati funzionali del primo microchip retinico (retina artificiale) sottoretinico – aggiunge Cusumano – progettato da Daniel Palanker (Stanford University) impiantato in un paziente completamente ...